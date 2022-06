Brytyjskie pojazdy Husky na Ukrainie [+VIDEO]

Siły Zbrojne Ukrainy otrzymały partię brytyjskich pojazdów wsparcia taktycznego Husky w ramach pomocy w zakresie bezpieczeństwa – poinformował w niedzielę portal Ukrinform.

Portal powołał się na nagranie zamieszczone przez Ukraine Weapons Tracker.

#Ukraine: More Western supplies have reached the UA side; here we see a UK-supplied Husky Tactical Support Vehicle (International MXT-MV MRAP) now in service. pic.twitter.com/YUAWHp9mcm

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 11, 2022