Brytyjski wywiad: Rosjanie zainstalowali mosty pontonowe w rejonie Chersonia

W rejonie Chersonia wojska rosyjskie prawdopodobnie zainstalowały dwa mosty pontonowe i system promowy, aby zrekompensować fakt, że pobliskie mosty zostały uszkodzone podczas ostatnich uderzeń – czytamy w raporcie brytyjskiego wywiadu.

Jak poinformował w sobotę portal Ukrinform, w rejonie Chersonia wojska rosyjskie prawdopodobnie zainstalowały dwa mosty pontonowe i system promowy, aby zrekompensować fakt, że pobliskie mosty zostały uszkodzone podczas ostatnich uderzeń – czytamy w raporcie brytyjskiego wywiadu.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 July 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/qHY0jStUD4 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/R6CKioK2Tl — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 30, 2022

„W rejonie Chersonia wojska rosyjskie prawdopodobnie zainstalowały dwa mosty pontonowe i system promowy, aby zrekompensować fakt, że pobliskie mosty zostały uszkodzone podczas ostatnich strajków” – czytamy w raporcie.

Wskazuje również, że na nowo okupowanych terytoriach południowej Ukrainy rosyjskie władze prawdopodobnie znajdują się pod rosnącą presją Moskwy, aby umocnić kontrolę nad regionem i przygotować się do referendów w sprawie przyłączenia się do Rosji jeszcze w tym roku.

„Rosja klasyfikuje obecnie terytoria okupowane jako tymczasową »administrację cywilno-wojskową«. Lokalne władze prawdopodobnie zmuszają ludność do ujawniania danych osobowych w celu sporządzania list wyborczych” – czytamy w raporcie.

We wtorek późnym wieczorem pojawiły się też informacje o eksplozjach w rejonie okupowanego przez Rosjan Chersonia. Według części źródeł, Ukraińcy ostrzelali strategicznie ważny Most Antonowski, względnie także miejsce, w którym Rosjanie zgromadzili swoje pojazdy wojskowe. Most rzekomo został zniszczony, ale nie zostało to wówczas oficjalnie potwierdzone. Media rosyjskie informowały o działaniu systemów obrony powietrznej. Powołując się na źródła na miejscu twierdziły też, że most nie został zniszczony.

Ponadto, w rosyjskich mediach i sieciach społecznościowych pojawiły informacje wraz z nagraniami, według których strona ukraińska ostrzelała późnym wieczorem cele w rejonie Melitopola na południa, a także Doniecka. Informowano też o działaniu systemów obrony powietrznej.

Amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW) wskazał w niedzielnym komunikacie, że ukraińscy urzędnicy coraz bardziej otwarcie mówią o kontrofensywie w obwodzie chersońskim. Ukraińskie dowództwo w tym regionie poinformowało w niedzielę o atakach na rosyjską infrastrukturę transportową. W minionym tygodniu Ukraińcy uszkodzili wszystkie trzy kontrolowane przez Rosjan mosty prowadzące do Chersonia, stolicy obwodu. Miało to na celu uniemożliwienie Rosjanom dostarczania sprzętu wojskowego do tego miasta.

Kresy.pl/Ukrinform