Brytyjski wywiad: Rosja planuje referendum w separatystycznej DRL

Rosja prawdopodobnie jest na zaawansowanym etapie planowania referendum w tzw. Donieckiej Republice Ludowej – przekazało w poniedziałek brytyjskie ministerstwo obrony. Nie jest jasne, czy już zapadła decyzja o jego przeprowadzeniu.

Brytyjski resort obrony wskazał w poniedziałkowej aktualizacji wywiadowczej, że „Rosja jest prawdopodobnie na zaawansowanym etapie planowania przeprowadzenia referendum, nie jest jednak jasne, czy ostateczna decyzja o przeprowadzeniu głosowania została już podjęta. Kreml prawdopodobnie uzna dotychczasowe fiasko wojska w zajęciu całości obwodu donieckiego za komplikację w realizacji swoich maksymalistycznych celów na Ukrainie”.

