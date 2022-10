Biały Dom nie wierzy w deklaracje Putina o gotowości do wznowienia dialogu ws. stabilności strategicznej

Waszyngton sceptycznie ocenia deklaracje rosyjskiego prezydenta Władimira Putina o gotowości do wznowienia dialogu z USA w sprawie stabilności strategicznej. Według Białego Domu nic nie wskazuje, by strategiczne cele Moskwy uległy zmianie.

W czwartek rosyjski prezydent, Władimir Putin powiedział na forum Klubu Wałdajskigo, że Rosja jest gotowa do wznowienia dialogu z USA dotyczącego stabilności strategicznej i do wyjaśnienia wszelkich związanych z tym kwestii. Zaznaczył, że w grudniu ubiegłego roku Rosja zwróciła się z taką ofertą do Stanów Zjednoczonych, ale nie otrzymała odpowiedzi.

O wypowiedź Putina została zapytana tego samego dnia rzecznika Białego Domu, Karine Jean-Pierre. W jej ocenie, nie było w tej wypowiedzi nic nowego i nic nie wskazuje, by strategiczne Moskwy zmieniły się.

– To wcale nie było takie nowe i nie wskazuje, by strategiczne cele Putina uległy zmianie. Taki jest nasz pogląd – powiedziała rzeczniczka.

– On nie chce, by Ukraina istniała jako suwerenne, niepodległe państwo-naród. To jest jasne, co widać choćby w jego działaniach, przez niesprowokowaną wojnę na Ukrainie – dodała.

– Nasze podejście pozostaje takie samo: dalej wspierać Ukrainę razem z krajami z całego świata, gdy Rosja prowadzi swoją brutalną wojnę – oświadczyła Jean-Pierre.

Rzeczniczka Białego Domu została też zapytana o wypowiedź Marii Zacharowej, rzeczniczki rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych, która zagroziła, że Rosja może wziąć na cel satelity komercyjne, wykorzystywane na Ukrainie do celów wojskowych. Odnosiło się to najpewniej przede wszystkim do systemów Starlink. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, John Kirby odparł, że każdy taki atak na amerykańską infrastrukturę spotka się z odpowiedzą Stanów Zjednoczonych.

– Jakikolwiek atak na amerykańską infrastrukturę spotka się z odpowiedzią, jak już powiedział mój kolega [tj. John Kirby – red.] w takim czasie i w taki sposób, jaki wybierzemy. To wciąż obowiązuje – powiedziała Jean-Pierre. – Będziemy wykorzystywać wszelkie środki, aby wybadać, odstraszyć i pociągać Rosję do odpowiedzialności za wszelkie takie ataki. Nie zamierzam ich prezentować publicznie, ale wyraziliśmy się bardzo jasno.

ft.com / whitehouse.gov / Kresy.pl