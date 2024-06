W Brukseli podpisano umowę o bezpieczeństwie między Ukrainą a UE

Prezydent Wołodymyr Zelenski wraz z przewodniczącymi Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej podpisali wspólne zobowiązanie w zakresie bezpieczeństwa między Ukrainą a UE.

W Brukseli prezydent Wołodymyr Zełenski, przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podpisali umowę o bezpieczeństwa między Ukrainą a UE. W dokumencie zapisano wielostronne, długoterminowe zobowiązanie wszystkich 27 państw członkowskich do zapewnienia Kijowowi szerokiego wsparcia w obszarze pomocy wojskowej, finansowej, humanitarnej i politycznej przez dziesięć lat.

“Dziś podpisaliśmy zobowiązania UE dotyczące bezpieczeństwa wobec Ukrainy. Zobowiązujemy się do ciągłego dostarczania broni, szkoleń wojskowych i pomocy, której Ukraina potrzebuje, aby bronić się przed tą wojną agresywną i odstraszać wszelkie przyszłe ataki. To podkreśla: czeka nas długa podróż” – przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Today we have signed the EU’s security commitments for Ukraine.

We pledge to keep delivering the weapons, military training and the aid Ukraine needs to defend itself against this war of aggression and deter any future attack.

This highlights: we are in for the long haul. pic.twitter.com/rfqA5XCE8K

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 27, 2024