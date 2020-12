Terroryści zabili afgańskiego prokuratora

W stolicy Afganistanu przeprowadzony został kolejny atak terrorystyczny na który składały się dwa zamachy.

Portal telewizji Al Arabiya zacytował szefa kabulskiej policji Ferdawsa Faramarza, który twierdzi, że w niedzielę doszło w stolicy Afganistanu do dwóch ataków terrorystycznych. W pierwszym eksplodowała bomba przytwierdzona przez nieznanego sprawcę do opancerzonego pojazdu. W jej eksplozji zginęły dwie osoby, a co najmniej dwie kolejne zostały ranne. Oprócz tego doszło również do ataku terrorysty strzelającego z broni palnej.

Ten drugi atak był wymierzony w prokuratora podążającego na miejsce zamachu bombowego co oznacza, że cała akcja została starannie zaplanowana. Prokurator został zastrzelony przez zamachowca w dzielnicy Kart-e Now.

Jak na razie nikt nie przyznał się do przeprowadzenia ataków. Nastąpiły one w czasie gdy negocjacje między władzami Afganistanu i ruchem talibów weszły w decydującą fazę, która może doprowadzić do zakończenie wojny domowej w tym azjatyckim państwie. Talibowie nie zgodzili się na przerwanie walk w okresie rozmów wstępnych i w Afganistanie dochodziło w ostatnich miesiącach do krwawych zamachów terrorystycznych.

Jednak jak podkreśla Al Arabiya odpowiedzialność za ataki terrorystyczne często brało na siebie tak zwane „Państwo Islamskie” (ISIS), które nie podejmuje żadnych rozmów z władzami Afganistanu i pozostaje skonfliktowane także z talibami, którzy w przeszłości nie dopuścili do rozwinięcia się struktur tej organizacji w swoim państwie.

Niedzielne zamachy także nastąpiły wkrótce po ostrzelaniu przez ISIS kabulskiego portu lotniczego pociskami moździerzowymi lub, jak twierdzi organizacja terrorystyczna, pociskami rakietowymi.

