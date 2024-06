Szef sztabu Azowskiej Brygady Gwardii Narodowej Bohdan Krotewycz złożył w Państwowym Biurze Śledczym oświadczenie, w którym wezwał do wszczęcia śledztwa przeciwko dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy generałowi broni Jurijowi Sodole – informuje Ukraińska Prawda.

Ukraińska Prawda informuje, że szef sztabu Azowskiej Brygady Gwardii Narodowej Bohdan Krotewycz złożył w Państwowym Biurze Śledczym oświadczenie, w którym wzywa do wszczęcia śledztwa w sprawie generała, który “spowodował śmierć większej liczby ukraińskich żołnierzy niż jakikolwiek inny rosyjski generał”. Informację o podjęciu tej decyzji opublikował w serwisie Telegram.

Bohdan Krotewycz napisał, że niepokoi go, że obecnie skazuje się dowódców batalionów i brygadierów za utratę punktu obserwacyjnego, a nie są sadzeni generałowie za utratę “obwodów i kilkudziesięciu miast oraz utratę tysięcy żołnierzy”. Zaznaczył, że warunki, w jakich obecnie walczą ukraińscy żołnierze to “niewiarygodny heroizm”, ponieważ powstrzymują przeciwnika nie dzięki sprzyjającym warunkom, ale pomimo ich braku.

“Czasami wydaje mi się, że świat wysyła nam szumowiny, z którymi należy walczyć, aby nas zjednoczyć. Całe wojsko rozumie teraz, o kim mówię, ponieważ 99% wojska nienawidzi go za to, co robi. Człowiek ten wszczyna dochodzenia przeciwko dowódcom, którzy posuwają się naprzód i nie tracą pozycji, ale nie wszczyna dochodzeń wewnętrznych przeciwko sobie” – fragment oświadczenia szefa sztabu Azowskiej Brygady Gwardii Narodowej Bohdana Krotewycza.

Krotewycz zarzuca generałowi nadużycie władzy i niekompetentne dowodzenie wojskiem, co doprowadziło do utraty dużej części terytorium Ukrainy. Poprosił również, aby podczas śledztwa sprawdzono oficera pod kątem współpracy z Rosją. Szef Sztabu Azowskiej brygady Gwardii Narodowej złożył gotowość do składania zeznań.

Państwowe Biuro Śledcze potwierdziło Ukraińskiej Prawdzie, że otrzymało wniosek Bohdana Krotewycza i śledczy badają sprawę. Śledczy nie podali nazwiska generała, nie zostało też wspomniane w poście Krotewycza, ale według Ukraińskiej Prawdy chodzi o generała broni Jurija Sodola, dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy.

pravda.com.ua/Kresy.pl