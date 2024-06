Hindus podejrzany o planowanie zamachu na zlecenie rządu Indii deportowany do USA

Republika Czeska dokonała ekstradycji do Stanów Zjednoczonych Hindusa podejrzanego o udział w nieudanym spisku mającym na celu zabicie sikhijskiego separatysty.

Czeski minister sprawiedliwości Pavel Blažek ogłosił w poniedziałek, że w zeszłym tygodniu obywatel Indii Nikhil Gupta został przekazny do amerykańskiego aresztu. Waszyngton utrzymuje, że podejrzany przygotowywał morderstwo na zlecenie władz swojego państwa. Gupta jest oskarżony przez amerykańskich prokuratorów federalnych o planowanie wraz z funkcjonariuszami indyjskiego wywiadu w celu zabicia Gurpatwanta Singha Pannuna, obywatela USA i Kanady, który opowiada się za suwerennym stanem sikhijskim w północnych Indiach.

Czeskie władze aresztowały 52-letniego Guptę po tym, jak w czerwcu ubiegłego roku udał się z Indii do Pragi. W zeszłym miesiącu czeski sąd odrzucił jego wniosek o nie przekazywanie go organom śledczym USA, otwierając drogę czeskiemu ministrowi sprawiedliwości do zatwierdzenia ekstradycji. Blazek przyznał na X, że zgodę na to dał dwa tygodnie temu, przytoczyła w poniedziałek Al Jazeera.



Czeski prawnik Gupty, Petr Slepička, powiedział wcześniej agencji informacyjnej Associated Press, że planuje złożyć skargę do najwyższego organu prawnego w kraju, prosząc ministra o niedopuszczenie do ekstradycji. „To sprawa polityczna” – uznał wówczas prawnik podejrzanego.

W listopadzie amerykańscy prokuratorzy ogłosili, że spisek mający na celu zabicie Pannuna został udaremniony po operacji prowadzonej przez amerykańską Agencję ds. Walki z Narkotykami (DEA).

Gupta został aresztowany w Pradze na mocy umowy ekstradycyjnej między USA a Czechami. Zaprzecza on udziałowi w inkryminowanym spisku.



Jeszcze jesienią środki masowego przekazu donosiły, że jego celem był Gurpatwant Singh Pannun. Jest on otwartym zwolennikiem utworzenia z części ziem obecnych Indii odrębnego państwa dla Sikhów. Informacje o planowanym zamachu na niego organa ścigania USA potraktowały poważnie ze względu na to, że w czerwcu zeszłego roku doszło w Kanadzie do zabicia innego znanego sikhijskiego separatysty – Hardeepa Singha Nijjara.

We wrześniu premier Kanady Justin Trudeau powiedział w parlamencie, że kanadyjskie agencje wywiadowcze podejrzewają, że za zamachem, do jakiego doszło w Surrey, stały Indie. Doprowadziło to do kryzysu dyplomatycznego w relacjach kanadyjsko-indyjskich.

Sikhowie to grupa wyznaniowa, jaka uformowała się w XV wieku w Pendżabie. W drugiej połowie XX wieku, już w niepodległych Indiach, wśród grupy tej narosły tendencje separatystyczne. Część sikhów uważa na części terytorium Indii powinno powstać ich niepodległe państwo – Khalistan.

aljazeera.com/kresy.pl