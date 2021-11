Były szef izraelskiego wywiadu: Mamy siłę, aby zaatakować Iran

Były szef wywiadu izraelskiej armii, Amos Jadlin, przekonywał w piątek w radiowym wywiadzie, że Izrael ma możliwość zaatakowania Iranu – poinformował The Jerusalem Post.

Jak poinformował portal The Jerusalem Post, były szef wywiadu Izraelskiej armii, Amos Jadlin, przekonywał w piątek w radiowym wywiadzie, że Izrael ma możliwość zaatakowania Iranu. Były szef Dyrekcji Wywiadu Wojskowego IDF, Amos Jadlin, rozmawiał z Nissimem Maszalem w piątek rano i odniósł się do zapowiedzi Irańczyków, że powrócą do stołu negocjacyjnego w sprawie ich programu nuklearnego.

„Amerykanie przygotowują się na sytuację, w której rozmowy z Iranem nie zakończą się sukcesem. Jesteśmy w sytuacji, w której jak jest porozumienie, to nie jest dobre, a jeśli nie ma porozumienia, czeka nas wybór izraelskiego premiera. Izrael ma militarne możliwości zaatakowania Iranu” – powiedział Jadlin.

Odnosząc się do możliwości izraelskiego ataku na Iran, Jadlin powiedział: „Naftali Bennett jako premier musi zdecydować, czy nic nie robić, czy przeprowadzić atak. Atak jest ostatnim ruchem po zrealizowaniu wszystkich innych strategii. Jestem zadowolony że zrozumieliśmy, że należy przydzielić budżet i że plany wojskowe muszą zostać zaktualizowane do obecnej sytuacji. Izrael ma zdolność wojskową do zaatakowania Iranu, problemem nie jest atak, ale to, co dzieje się po nim”.

„Irańczycy dostrzegli amerykańską chęć powrotu do porozumienia pod administracją prezydenta Joe Bidena. Na sześć rund rozmów postawili wysokie żądania, których nawet administracja Demokratów nie mogła zaakceptować” – uważa były szef Zarządu Wywiadu Wojskowego.

„Porozumienie z 2015 roku jest na dłuższą metę dobre dla Irańczyków, jeśli chcą zniesienia z nich sankcji. Nadal nie ma potrzeby opcji militarnej, ale musi być ona bardziej wiarygodna, bardziej w USA niż tutaj” – podsumował Jadlin.

Jak informowaliśmy na naszym portalu, przedstawiciel irańskiej dyplomacji zadeklarował, że jeszcze w tym miesiącu Teheran przystąpi do negocjacji w sprawie swojego programu jądrowego. Gotowość go negocjacji w sprawie Wspólnego Generalnego Planu Działań (JCPOA) w sprawie programu jądrowego Iranu zadeklarował wiceminister spraw zagranicznych tego państwa Ali Bageri Kani. „W telefonicznej rozmowie z Enrique Morą porozumieliśmy się o wznowieniu negocjacji w Wiedniu 29 listopada” – napisał w środę na Twitterze Kani, wspominając przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw rozmów o JCPOA.

Kresy.pl/Jpost