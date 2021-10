Iran zagroził Izraelowi „szokującą odpowiedzią” w razie ataku na jego obiekty

Izrael słono zapłaci za ewentualny atak na Iran – grozi Teheran.

Jak zauważył w niedzielę Times of Israel, szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Ali Szamchani publicznie zagroził Iranowi „szokującą odpowiedzią” w razie ataku na irańskie obiekty jądrowe.

Według Szamchaniego irańska odpowiedź będzie kosztować Izrael „dziesiątki tysięcy miliardów dolarów”.

„Zamiast przeznaczać 1,5 miliarda dolarów z budżetu na okrucieństwa przeciwko Iranowi, syjonistyczny reżim powinien skoncentrować się na zapewnieniu dziesiątek tysięcy miliardów dolarów na naprawę szkód, które zostaną spowodowane przez szokującą odpowiedź Iranu” – napisał na Twitterze po angielsku, hebrajsku, arabsku i persku szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu.

Instead of allocating 1.5 billion dollars budget for atrocities against #Iran, the Zionist regime should focus on providing tens of thousands of billion dollars funding to repair the damage that is going to be caused by Iran's shocking response.

— علی شمخانی (@alishamkhani_ir) October 24, 2021