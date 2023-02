We wtorek w stolicy Mołdawii, Kiszyniowie, odbył się protest przeciwko aktualnym, prozachodnim władzom. Wzięło w nim udział kilka tysięcy ludzi. Uczestnicy żądali m.in. dymisji prezydent Mai Sandu oraz nieangażowania kraju w wojnę.

Demonstranci, z flagami Mołdawii, domagali się ustąpienia rządu, a szczególnie prezydent Mai Sandu. Skandowali m.in. „Precz z Maią Sandu”, przeciwko obecnej i „Precz z dyktaturą”. Żądali też rozpisania wcześniejszych wyborów oraz pełnego pokrycia przez rząd zimowych rachunków za energię. W kontekście obecnej sytuacji bezpieczeństwa w regionie, chcą, by Mołdawia zachowała neutralność, a rząd „nie angażował kraju w wojnę”.

Według agencji AP, demonstracja została zorganizowana przez Ruch dla Ludzi, a poparli ją politycy opozycyjnej partii Sor (Szor). Jej lider, przebywający na emigracji oligarcha Iłan Sor oskarżył policję, o utrudnianie ludziom możliwości pokojowego demonstrowania. Chodziło o kontrolowanie przez mołdawskich policjantów busów i autokarów, którymi do Kiszyniowa przyjeżdżali demonstranci. Sor jest objęty amerykańskimi sankcjami.

„Żądamy przedterminowych wyborów. Rząd musi zapłacić rachunki za media, które już kilka razy były podnoszone z winy władz. Żądamy również zachowania neutralności zapisanej w konstytucji, aby nasz kraj nie był wciągany w działania bojowe”, – powiedział na wiecu Wadim Fotescu, poseł z partii Sor, cytowany przez rosyjską agencję TASS.

