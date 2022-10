USA nałożyły zachodzącą i wschodzącą gwiazdę mołdawskiej polityki

Minister Iryna Wereszczuk wezwała ukraińskich uchodźców, by teraz nie decydowali się na powrót do kraju i, jeśli mają taką możliwość, zostali tam, gdzie są, bo inaczej będzie kłopot z przetrwaniem zimy.

We wtorek podczas wystąpienia dla mediów, Iryna Wereszczuk, ukraińska minister ds. reintegracji tymczasowo okupowanych terytoriów, zaapelowała do Ukraińców przebywających poza granicami, by, jeśli to możliwe, nie wracali do kraju na zimę.