Amerykańskie granatniki przeciwpancerne dla litewskich żołnierzy

Stany Zjednoczone przekażą Litewskim Siłom Zbrojnym lekkie granatniki przeciwpancerne M72 LAW o wartości 10 mln dol. – podają litewskie media.

Amerykańskie, lekkie granatniki przeciwpancerne M72 LAW mają zostać uroczyście przekazane Narodowemu Systemowi Obrony w środę, 14 kwietnia br. Ceremonia ma odbyć się w kwaterze litewskiego Batalionu Sztabowego im. Wielkiego Księcia Giedymina. Wezmą w niej udział m.in. minister obrony Arvydas Anušauskas, dowódca litewskich sił zbrojnych gen. Valdemaras Rupšys oraz ambasador USA, Robert S. Gilchrist.

W litewskich mediach podkreśla się, że granatniki M72 LAW będą znaczącym wzmocnieniem dla litewskich sił zbrojnych.

„Głęboko doceniamy pomoc USA we wzmacnianiu zdolności obronnych Litwy” – powiedział minister Anušauskas. Wyraził wdzięczność za dar ze strony Amerykanów w postaci lekkich granatników przeciwpancernych. „Znacząco przyczynią się do wzmocnienia odstraszania, lepszego bezpieczeństwa regionu bałtyckiego i wzmocnienia Ochotniczych Sił Obrony Narodowej (KASP) i Litewskich Sił Zbrojnych” – zaznaczył. Dodał też, że Litwa blisko współpracuje z USA w kwestii pozyskania nowoczesnego sprzętu wojskowego, w postaci śmigłowców i wozów opancerzonych, a także amunicji, w tym systemów przeciwpancernych Javelin.

Granatniki w wersjach treningowych i bojowych trafią przede wszystkim do litewskich Ochotniczych Sił Obrony Narodowej i zostaną rozdysponowane wśród jednostek terytorialnych. Nowy sprzęt mają otrzymać wszystkie drużyny piechoty. Ich wartość to 10 mln dolarów. Amerykanie przeszkolili też instruktorów KASP w zakresie obsługi tej broni.

Lekkie granatniki przeciwpancerne M72 LAW zostały zaprojektowane do niszczenia sprzętu opancerzonego i fortyfikacji polowych przeciwnika. Broń jest wygodna w transporcie i łatwa do przenoszenia w ręku (waży niespełna 5 kg), jak również prosta w przygotowaniu do strzelania i wystrzeliwania z różnych pozycji. Do obsługi wymaga tylko jednego żołnierza. Broń była używana bojowo m.in. w Iraku i w Afganistanie.

Przypomnijmy, że latem 2020 roku Stany Zjednoczone przekazały Litwie dodatkowe pociski przeciwpancerne FGM-148 Javelin o wartości ponad 31 milionów dolarów. Litewskie ministerstwo obrony podawało wówczas, że armia litewska planuje zakupić od USA w ciągu dekady pociski przeciwpancerne o wartości 104 milionów dolarów.

