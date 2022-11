Ambasador Niemiec: polska odpowiedź ws. systemów Patriot jest trudna do zrozumienia

W ocenie ambasadora Niemiec w Polsce, rozmieszczenie baterii Patriot poza obszarem NATO, w tym na Ukrainie, „nie jest realistyczne”. Uważa, że Polska mogłaby mieć „znaczący wpływ na niemiecką debatę w sprawie polityki wobec Rosji, ale do tego potrzebne jest ze strony Warszawy podejście konstruktywne”.

Jak pisaliśmy wcześniej, minister obrony Niemiec, Christine Lambrecht, oświadczyła, że niemieckie systemy Patriot, które miałyby trafić do Polski, nie mogą zostać rozmieszczone na Ukrainie. Wcześniej taką koncepcję przedstawił w wywiadzie prezes PiS, Jarosław Kaczyński, a szef MON, wicepremier Mariusz Błaszczak oficjalnie zwrócił się w tej sprawie do Niemiec. Zdaniem części komentatorów i mediów, m.in. „Rzeczpospolitej”, to właśnie słowa szefa PiS miały skłonić Błaszczaka do działania na rzecz tego, by niemieckie systemy Patriot trafiły na Ukrainę. Jednocześnie zaznaczano, że żaden z nich nie konsultował tego z prezydentem Andrzejem Dudą.

W piątek do sprawy odniósł się ambasador Niemiec w Polsce, Thomas Bagger. W rozmowie z portalem rp.pl powiedział, że reakcja Polski w odpowiedzi na „gest dobrej woli” ze strony Berlina jest „trudna do zrozumienia”.

Niemiecki dyplomata podkreślił, że zestaw baterii Patriot wchodzi w skład potencjału obronnego NATO. Ponadto, musi być obsługiwany przez niemieckich żołnierzy, co wyklucza możliwość przekazania go Ukrainie. Jego zdaniem, rozmieszczenie baterii Patriot poza obszarem NATO „nie jest realistyczne”.

„Po incydencie w Przewodowie rząd w Berlinie uznał, że to jest dobry moment na przedstawienie oferty naszej solidarności i wsparcia dla Polski, bo choć był to prawdopodobnie wypadek, to taki, który spowodował ofiary po polskiej stronie” – powiedział Bagger.

Ambasador nie skomentował uwagi, że jeszcze przed oficjalnym listem ze strony polskiej oraz przed wpisem na Twitterze ministra Mariusza Błaszczaka, wyrażającym zmianę stanowiska Polski, pomysł przekazania niemieckich systemów Patriot Ukrainie mówił prezes PiS, Jarosław Kaczyński. Oświadczył, że aktualnie „Berlin ocenia polską odpowiedź”.

„Nie chcę spekulować, czy będziemy w tej sprawie dalej prowadzili rozmowy” – dodał. Poinformował też, że strona niemiecka nie otrzymała do tej pory żadnej odpowiedzi ze strony Warszawy w związku z ofertą, dotyczącą udziału niemieckich myśliwców Eurofighter w ochronie naszej przestrzeni powietrznej.

„Oferta Patriotów pokazuje wagę, jaką rząd przywiązuje do relacji z Polską. Polska mogłaby więc mieć znaczący wpływ na niemiecką debatę w sprawie polityki wobec Rosji. Ale do tego potrzebne jest ze strony Warszawy podejście konstruktywne” – powiedział niemiecki dyplomata.

Niemcy zaoferowały Polsce system obrony powietrznej i przeciwrakietowej typu Patriot. Ma to związek ze zdarzeniem z Przewodowa, gdzie pocisk rozbił się w Polsce, zabijając dwie osoby. „Zaproponowaliśmy Polsce wsparcie w zabezpieczaniu przestrzeni powietrznej – naszymi Eurofighterami i systemami obrony powietrznej Patriot” – oświadczyła w niedzielę niemiecka minister obrony Christine Lambrecht. Minister Błaszczak powiedział, że przyjął tę propozycję „z satysfakcją” i zapowiedział, że zaproponuje Niemcom, „by system stacjonował przy granicy z Ukrainą”.

W czwartek niemiecka minister obrony Christine Lambrecht sprzeciwiła się tej propozycji. – Te Patrioty są częścią zintegrowanej obrony powietrznej NATO, co oznacza, że mają zostać rozmieszczone na terytorium NATO – powiedziała Lambrecht. Dodała, że „jakiekolwiek użycie ich poza terytorium NATO wymagałoby wcześniejszych rozmów z NATO i sojusznikami”.

Dodajmy, że niemiecki rząd zapowiedział też po incydencie w Przewodowie, który początkowo wzbudził obawy, że wojna na Ukrainie może rozlać się za granicę, możliwość pomocy w ochronie polskiego nieba, oferując niemieckie myśliwce Eurofighter. Szef MON nie odniósł się w swoim wpisie do kwestii niemieckich myśliwców.

rp.pl / Kresy.pl