29 chińskich samolotów wojskowych na granicy z Tajwanem

29 chińskich samolotów wojskowych naruszyło we wtorek strefę identyfikacji obrony powietrznej Tajwanu (ADIZ) – przekazał tajwański resort obrony. W odpowiedzi siły zbrojne Tajwanu poderwały swoje myśliwce.

Wśród 29 chińskich samolotów znalazło się osiem myśliwców Shenyang J-16, pięć Shenyang J-11, cztery Su-30, dwa samoloty wczesnego ostrzegania Shaanxi KJ-500, dwa samoloty Shaanxi Y-8, jeden Shaanxi Y-9, jeden Xi’an Y-20 oraz sześć bombowców Xi’an H-6 – przekazał resort obrony Tajwanu. W odpowiedzi siły zbrojne Tajwanu poderwały swoje myśliwce – podaje agencja Reuters. Włączono także systemy obrony przeciwpowietrznej oraz wysłano ostrzeżenia radiowe.

29 PLA aircrafts (Y-9 EW*1, Y-8 ELINT*1, H-6*6, Y-20 Aerial Refueling*1, KJ-500 AEW&C*2, Y-8 ASW*1, J-16*8, SU-30*4, and J-11*5) entered #Taiwan’s southwest ADIZ on June 21, 2022. Please check our official website for more information: https://t.co/RfUBzENnI5 pic.twitter.com/2WDnOva1zO

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) June 21, 2022