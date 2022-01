Rząd Mołdawii chce stanu wyjątkowego – znów ma problemy ze opłatami za gaz

Projekt ustawy o wolności słowa w internecie przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości jest gotowy do przyjęcia przez rząd - powiedział w niedzielę wiceszef resortu sprawiedliwości Michał Woś. Zaznaczył, że projekt jest ważny i jak najszybciej powinien zostać skierowany do parlamentu. Wiceminsiter podkreślił, że projekt został wysłany do Kancelarii Premiera, ale bardzo długo nie był mu nadawany właściwy bieg, później został skierowany do konsultacji międzyresortowej

Wiceminister poinformował w niedzielę w Programie Pierwszym Polskiego Radia, że projekt ustawy o wolności słowa w internecie przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości jest gotowy do przyjęcia przez rząd, a następnie do skierowania do parlamentu jako projekt rządowy. "Projekt został wysłany do Kancelarii Premiera, ale bardzo długo nie był mu nadawany właściwy bieg, później został skierowany do konsultacji międzyresortowej" - powiedział wiceszef resortu sprawiedliwości, cytowany przez PAP.

"Projekt jest na końcowym etapie rządowym. Ministerstwo Sprawiedliwości, minister Ziobro, minister Kaleta, ja też osobiście uważamy, że jak najszybciej powinien on stać się projektem rządowym i zostać skierowany do parlamentu, po to, żeby stał się obowiązującym prawem" - przekazał Woś. "Ta ustawa jest bardzo ważna z perspektywy ochrony wolności słowa i z perspektywy ochrony użytkowników portali społecznościowych" - dodał.