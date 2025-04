Tak powstały sotnie UPA. 6 kwietnia 1943 roku ukraińscy policjanci z Kowla zbuntowali się przeciw Niemcom

6 kwietnia 1943 roku w Kowlu ukraińscy funkcjonariusze pomocniczej policji Schutzmannschaft zbuntowali się przeciwko niemieckim przełożonym. Zabili 18 Niemców, otworzyli więzienia, uwalniając zarówno więźniów politycznych, jak i robotników przymusowych. Następnie z bronią w ręku porzucili służbę i dołączyli do formujących się oddziałów UPA.

Choć wcześniej miały już miejsce podobne dezercje, to właśnie bunt w Kowlu uznaje się za moment przełomowy. Niemiecka okupacja zaczęła słabnąć, a UPA zyskała doświadczonych, uzbrojonych ludzi, którzy wkrótce odegrali kluczową rolę w rzezi wołyńskiej.

Funkcjonariusze z Ukraińskiej Policji Pomocniczej, utworzonej przez Niemców po zajęciu Wołynia, obsadzali posterunki, patrolowali drogi, brali też aktywny udział w eksterminacji ludności żydowskiej i pacyfikacjach polskich wsi.

Od końca 1942 roku wśród funkcjonariuszy zaczęły narastać nastroje buntu, podsycane zarówno przez brutalność okupanta wobec ukraińskiej ludności cywilnej, jak i przez działalność nacjonalistycznego podziemia – OUN-B i OUN-M. Wielu policjantów miało z nim kontakt.

Między marcem a kwietniem 1943 roku doszło do największej fali dezercji w historii ukraińskiej policji. Szacuje się, że służbę opuściło od 4 do 5 tysięcy policjantów – niemal połowa całego stanu osobowego na Wołyniu. Opuszczali posterunki, uwalniali więźniów, rozbrajali i zabijali Niemców. Część z nich natychmiast dołączała do UPA, tworząc nowe sotnie, pozostali wracali do domów lub organizowali inne oddziały zbrojne.

W marcu zdezerterowali m.in. funkcjonariusze z Dubna, Krzemieńca, Łucka, Ołyki, Horochowa czy Boremla. Bunt w Kowlu – choć nie pierwszy – był wyjątkowo spektakularny. Z dezerterów z Kowla utworzono sotnię UPA „Wowczak”.

Masowe dezercje z wiosny 1943 roku zmieniły układ sił na Wołyniu. UPA – dotąd rozproszona – zyskała wyszkolone, uzbrojone kadry. W kolejnych miesiącach byli funkcjonariusze Schutzmannschaft wzięli udział w ludobójczych czystkach na polskiej ludności cywilnej.

