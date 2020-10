Azerbejdżański dron spadł na terytorium Iranu [+VIDEO]

We wtorek w regionie Iranu graniczącym z Azerbejdżanem spadł dron należący prawdopodobnie do armii tego państwa.

Mimo oficjalnie ogłoszonego w sobotę zawieszenia broni między Azerbejdżanem i siłami ormiańskimi, w Górskim Karabachu nadal dochodzi do starć. Oddziały azerbejdżańskie próbują obejść górskie stanowiska ormiańskich obrońców prowadząc atak na miejscowość Hadrut od południowej strony, przez obszar graniczący właśnie z Iranem. I właśnie na terytorium tego państwa odnaleziono we wtorek szczątki rozbitego drona.

Dron rozbił się na terenie wioski położonej w dystrykcie Pardabad w prowincji Ardebil przy granicy Azerbejdżanu. „Pochodzenie drona i powód jego upadku są badane” – skomentował wicegubernator tej prowincji Behruz Nedaji, którego słowa za agencją informacyjną IRNA zacytował portal gazety „Arab News”. IRNA wyraziła przypuszczenie, że maszyna należała do sił zbrojnych Azerbejdżanu lub Ormian w Górskim Karabachu, którzy od 27 września toczą ze sobą intensywne walki. Ataki bezzałogowymi aparatami latającymi odgrywają w nich dużą rolę, szczególnie w przypadku działań Azerbejdżan.

Na Twitterze pojawiło się już nagranie z miejsca upadku drona. Według komentatorów zajmujących się konfliktami jest to dron izraelskiej produkcji jakimi dysponuje Azerbejdżan.

#BREAKING: #Azerbaijan again violated #Iran‚s airspace using its drones. This #Israeli made Harop loitering drone of #Azerbaijan Army was brought down by use of Kvant 1L222 Avtobaza ELINT & jamming system of #IRGC Aerospace Force in Ozoun-Tappeh Ouliya village, NW of #Iran. pic.twitter.com/RdlYc28p3M

— Babak Taghvaee – Μπάπακ Τακβαίε – بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) October 13, 2020