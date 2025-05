Zmasowany ukraiński atak dronów na Krym

W nocy z czwartku na piątek ukraińskie siły przeprowadziły zmasowany atak dronami znajdujący się pod rosyjską okupacją Krym, uderzając w cele wojskowe. Przedstawiciele okupacyjnych władz przyznali, że był to “najpoważniejszy” atak w bieżącym roku.

Do zmasowanego ataku doszło w nocy z czwartku na piątek. Jak poinformował Michaił Razwożajew, który stoi na czele okupacyjnych władz w Sewastopolu, był to “najpotężniejszy” atak na to miasto w tym roku.

Według jego relacji, działania sił ukraińskich zostały odparte. Oświadczył, że rosyjska obrona powietrzna zneutralizowała ponad 50 dronów, które zbliżały się do Sewastopola, a także kilka dronów morskich na Morzu Czarnym. “Żaden obiekt, ani w mieście, ani na akwenie, nie został uszkodzony” – podkreślił.

Overnight, Crimea faced a massive drone attack. Airfields in Novofedorivka, Belbek, Kacha, and Hvardiiske were hit. Explosions echoed in Sevastopol, Simferopol, and Dzhankoi. Flashes and air defense activity reported in Saky district. pic.twitter.com/HGzn2NrT2W

— WarTranslated (@wartranslated) May 2, 2025