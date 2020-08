Zełenski po spotkaniu z szefem niemieckiego MSZ: we wrześniu odbędzie się szczyt czwórki normandzkiej

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował po spotkaniu w Kijowie z szefem niemieckiego MSZ Heiko Maasem, że uzgodniono, iż we wrześniu powinien odbyć się szczyt tzw. czwórki normandzkiej, czyli liderów Ukrainy, Niemiec, Francji i Rosji na temat konfliktu w Donbasie.

Mass przybył dziś na Ukrainę, w Dzień Niepodległości tego kraju.

Cieszę się, że w Dniu Niepodległości przyjmujemy tak wysokiej rangi gościa. Niemcy są konsekwentne we wspieraniu integralności terytorialnej Ukrainy – napisał Wołodymyr Zełenski na Twitterze.

Uzgodniliśmy, że szczyt liderów czwórki normandzkiej powinien odbyć się pod koniec września – dodał.

.@HeikoMaas I am glad that on Independence Day we have such a high level guest. #Germany is consistent in supporting the territorial integrity of #Ukraine. Agreed that the #N4 Summit should take place in late September.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2020