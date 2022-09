Wrocław zatrudnia ukraińskich nauczycieli – ponad 1000 chętnych

Oficjalny portal Wrocławia poinformował, że miasto wraz z UNICEF uruchomiło program, który ułatwi zatrudnienie ukraińskich nauczycieli w szkołach.

W piątek 19 sierpnia, Wrocław przy współpracy z UNICEF ogłosił powstanie programu, który ułatwi zatrudnienie ukraińskich nauczycieli w szkołach.

„Już blisko 1000 chętnych zgłosiło się do bazy ukraińskich nauczycieli i pomocy nauczyciela. Wrocław wspólnie z UNICEF uruchomiło właśnie kampanię pozwalającą nawiązać kontakt pomiędzy potencjalnymi pracownikami, również z Ukrainy, a dyrektorami placówek oświatowych” – czytamy.

Jak poinformował portal Tuwroclaw „by się zapisać, wystarczy przygotowanie pedagogiczne i choćby elementarna znajomość języka polskiego”.

W środę Polska Agencja Prasowa opublikowała dane z najnowszego raportu centrum analitycznego międzynarodowej agencji pracy Gremi Personal, zajmującej się ściąganiem gastarbeiterów, m.in. z Ukrainy, a także promocją imigracji zarobkowej. W badaniu sprawdzano, ilu uchodźców wojennych chce wrócić na Ukrainę.

Wyniki pokazują, że około 60 proc. badanych Ukraińców nie zamierza wracać do swojego kraju w bliskiej przyszłości. 35 proc. szykuje się do tego, że zostanie w Polsce jeszcze przez co najmniej rok, a 25,6 proc. zamierza wrócić, jak tylko skończy się wojna. Wyjechać na Ukrainę w ciągu najbliższych 3 miesięcy chce tylko 22,2 proc. badanych. 17 proc. uchodźców z Ukrainy w ogóle nie zamierza tam wracać. Dane pochodzą z ankiety, w której udział wzięło 1440 osób.

Jak pisaliśmy, w połowie lipca portal Europejska Prawda poinformował, powołując się na dane ONZ, że około dwie trzecie Ukraińców, którzy wyjechali za granicę po agresji Rosji na Ukrainę, nie planuje powrotu do kraju. Większość ankietowanych Ukraińców deklarowała, że przy nadarzającej się okazji chce wrócić na Ukrainę, ale 65 proc. nadal planuje zostać w kraju, w którym się znaleźli, a 9 proc. – przenieść się do innego. Głównym czynnikiem, który zachęci ich do powrotu jest zmniejszenie intensywności działań wojennych. Statystycznie, znacznie częściej chęć powrotu wyrażali mieszkańcy Kijowa i zachodnich regionów niż Ukraińcy ze wschodniej i północnej Ukrainy.

Kresy.pl/Tuwroclaw.com