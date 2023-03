Wielka Brytania: Ukraińcy szkolą się na Challengerach. Brytyjczycy publikują nagranie

Ukraińscy żołnierze szkolą się na brytyjskim czołgu podstawowym Challenger 2 – poinformowało w sobotę ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy opublikowali nagranie przedstawiające szkolenie ukraińskich wojskowych.

Członkowie Sił Zbrojnych Ukrainy szkolą się na brytyjskim czołgu podstawowym – poinformował w sobotę na Twitterze brytyjski resort obrony. W komunikacie przypomniano, że Wielka Brytania zobowiązała się dostarczyć Ukrainie 14 czołgów Challenger 2. Do wpisu dołączono nagranie przedstawiające szkolenie ukraińskich wojskowych.

