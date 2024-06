Wicepremier zapowiada cybertarczę za 3 mld zł. “Gwarancja bezpieczeństwa Polski i Polaków”

Chcemy na cybertarczę, która będzie gwarancją bezpieczeństwa Polski i Polaków, przeznaczyć ponad 3 mld zł – oświadczył w poniedziałek wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. “Będzie dokonywała regularnych przeglądów bezpieczeństwa” – wskazał.

Wicepremier wypowiadał się na poniedziałkowej konferencji prasowej MSWiA i Ministerstwa Cyfryzacji. Zapowiedział nowe inwestycje w cyberbezpieczeństwo. “Chcemy na cybertarczę, która będzie gwarancją bezpieczeństwa Polski i Polaków, przeznaczyć ponad 3 mld zł. Ma to być cybertarcza, która będzie dokonywała regularnych przeglądów bezpieczeństwa, budowała odporność na poziomie infrastruktury krytycznej” – powiedział.

💬Chcemy przeznaczyć ponad 3️⃣ mld złotych na cybertarczę, która będzie budowała odporność infrastruktury krytycznej. Chcemy wspierać te instytucje i wiemy, że człowiek to mocne, ale zarazem najsłabsze ogniwo w łańcuchu cyberbezpieczeństwa – powiedział wicepremier i minister… pic.twitter.com/vHh5IpMZKs — Ministerstwo Cyfryzacji (@CYFRA_GOV_PL) June 3, 2024

Zapowiedział też inwestycje w różnego rodzaju programy, które “mają wesprzeć te instytucje, które dzisiaj, też z perspektywy liczby zatrudnianych ludzi, powinny wiedzieć, że człowiek to czasami mocne, ale też najsłabsze ogniwo tego łańcucha cybernetycznego”.

Wyraził opinię, że wspomniane elementy będą cybertarczą, która pokaże, że Polska jest liderem cyfrowych przemian w Europie, a także liderem cyfrowego bezpieczeństwa.

Wicepremier poinformował o zablokowaniu kilku incydentów, które miały charakter ataku skoordynowanego na infrastrukturę krytyczną. “Dzisiaj w nocy i w niedzielę zostało zatrzymanych na terenie Polski kilka incydentów, które miały charakter ataku skoordynowanego na infrastrukturę krytyczną” – powiedział.

Jak dodał, takie ataki mające charakter krytycznych incydentów i odbywają się codziennie, również “na pozostałych polach” jest ich bardzo dużo.

Przeczytaj: “Adresowany ze strony rosyjskiej”. Wicepremier mówi o cyberataku na Polską Agencję Prasową

Gawkowski wyraził opinię, że Krajowy System Cyberbezpieczeństwa to nowa umowa społeczna w zakresie cybernetycznej odpowiedzialności. Przekazał, że środki na cybertarczę będą pochodzić m.in. z KPO.

Zapowiedział, że ustawa ws. Krajowego Systemu Bezpieczeństwa zostanie uchwalona jeszcze w tym roku.

“Pieniądze, które chcemy na to przeznaczyć, to jest pespektywa najbliższych 2-3 lat. Mówimy o środkach finansowych, które już są planowane i które będą dodatkowo do tej cybertarczy zrealizowane” – oświadczył wicepremier.

💬 Minister @TomaszSiemoniak ⤵️ Jeśli chodzi o sprawy zagrożeń cybernetycznych, podkreślę bardzo bliską współpracę z panem premierem @KGawkowski i resztą rządu. Piątek pokazał, że byliśmy w stanie natychmiast zadziałać. Groźna dezinformacja, która miała uderzyć w Polskę,… pic.twitter.com/anbXYsVUOj — MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) June 3, 2024

“Mamy do czynienia z hakerami, którzy działają na zlecenie obcego państwa, którego zasoby są ogromne czy nieograniczone. Tylko skoncentrowanie się na bezpieczeństwie przyniesie rezultaty” – mówił na konferencji prasowej szef MSWiA Tomasz Siemoniak.

Odnosząc się do zbilżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego powiedział, że wśród działań podjętych przez policję i samorządy jest m.in. zabezpieczenie lokali wyborczych, przekazu informacji oraz transportu uprawnionych do tego osób.

W piątek na stronie Polskiej Agencji Prasowej (PAP) dwukrotnie pojawiła się fałszywa depesza informującą o rzekomej częściowej mobilizacji w Polsce. Tekst po kilku minutach został wycofany z serwisu. Jak przekazał w poniedziałek Gawkowski, “mamy już potwierdzenie, że doszło do cyberataku na PAP”.

Zobacz także: “Cybernetyczna zimna wojna” – wicepremier o wzroście liczby cyberataków na Polskę

bankier.pl / Kresy.pl