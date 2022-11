Wbrew wcześniejszym deklaracjom haubice K9PL nie powstaną na bazie systemów K9A2

USA nie dopuszczą do tego, by Rosja zamieniła mróz w broń przeciwko Ukrainie - oświadczył w poniedziałek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Białym Domu John Kirby. Zapowiedział, że Stany Zjednoczone pomogą Ukraińcom w odbudowie zniszczonej infrastruktury.

Kirby podkreślił podczas poniedziałkowego briefingu, że Waszyngton nie dopuści do tego, aby Rosja zamieniła mróz w broń przeciwko Ukrainie. "[Putin] używa jedzenia jako broni. Użył strachu jako broni. (...) Teraz wykorzystuje nadchodzące tutaj mrozy, aby rzucić Ukraińców na kolana" - oświadczył, cytowany w komunikacie Białego Domu.

"Kiedy spojrzymy na to, w co uderza, to prawie cała infrastruktura cywilna. I jest to w dużej mierze (...) energia, woda, to zasoby, których ludzie potrzebują, przygotowując się do zimy" - dodał.