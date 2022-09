W Gdyni zacumuje amerykański flagowy okręt desantowy USS Kearsarge

USS Kearsarge uczestniczył w ćwiczeniach NATO, które odbyły się na Bałtyku w dniach od 9 do 19 sierpnia.

Amerykańskie okręty w 2022 roku już kilkakrotnie zawijały do polskich portów. W maju i w czerwcu w Gdyni był niszczyciel USS Gravely (DDG 107), w czerwcu w Gdańsku był zbiornikowiec USNS Patuxent (T-AO 201), a w lipcu zbiornikowiec USNS Leroy Grumman (T-AO 195) był najpierw w Gdańsku, a później w Gdyni.

Od 7 września przy Nabrzeżu Francuskim w Gdyni cumował USS Gunston Hall (LSD-44), który wraz z desantem przypłynął do Polski z Litwy. Miał on opuścić port w niedzielę 11 września. Teraz uda się do Gdańska, gdzie spodziewany jest we wtorek po godz. 9:00. Jednostka ma tam pozostać do 19 września, podobnie jak USS Kearsarge w Gdyni.

CZYTAJ TAKŻE: Amerykański „mały lotniskowiec” na Bałtyku