W Babicach upamiętniono ofiary zbrodni w Hucie Pieniackiej

W Babicach (woj. opolskie) rozpoczęły się obchody rocznicy zbrodni popełnionej na Polakach z Huty Pieniackiej, pomordowanych 76 lat temu przez Ukraińców, m.in. z batalionu policyjnego SS oraz UPA.

W sobotę w Babicach koło Baborowa w woj. opolskim po raz 19. odbyły się uroczystości upamiętniające mieszkańców Huty Pieniackiej, pomordowanych 28 lutego 1944 roku przez przez żołnierzy dywizji SS Galizien złożonej z ukraińskich ochotników, a także UPA. Obecni byli potomkowie rodzin z Huty Pieniackiej, w tym mieszkający w tej okolicy, a także przedstawiciele władz rządowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych i środowisk kresowych.

W miejscowym kościele parafialnym odprawiono Mszę św. w intencji zamordowanych w Hucie Pieniackiej Polaków. Podczas kazania ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski podkreślił, że pamięć o ofiarach czystek narodowościowych, do jakich doszło na Kresach w czasie drugiej wojny światowej, powinna być zarówno przestrogą dla przyszłych pokoleń, jak również wezwaniem do przestrzegania zasad wspólnych dla wszystkich chrześcijan.

„Bez pamięci trudno budować przyszłość” – mówił ks. Isakowicz-Zaleski, cytowany przez PAP. „Ciągle jednak spotykamy ludzi, którzy mówią, że można zabijać, choć przykazanie <<nie zabijaj>> jest ważne także dla ludzi niewierzących. Gdyby przestrzegano tego uniwersalnego przykazania, to Kresy nie spłynęłyby krwią, tak jak to się stało w czasie II wojny światowej, gdzie często sąsiedzi zabijali sąsiadów”.

Janusz Wójcik, reprezentujący samorząd województwa opolskiego zwrócił uwagę na konieczność zachowania standardów moralnych, niezależnie od otaczającej nas rzeczywistości. Przypomniał m.in. o Ukraińców, którzy ratowali Polaków przed swoimi rodakami.

„Byli także Niemcy, którzy pomimo atmosfery nienawiści, wojny, potrafili pozostać ludźmi. Oczywiście, jest to bardzo trudne, jednak – jak to zauważył ksiądz Isakowicz-Zaleski – wezwanie do bycia przyzwoitym, do przestrzegania fundamentalnych zasad człowieczeństwa, od wieków jest stałym elementem większości religii i świeckich systemów wartości. Dlatego tak ważne jest, by przy okazji uroczystości takich jak te w Babicach, pamiętać o ofiarach wojen i nacjonalizmów oraz robić wszystko, co tylko możliwe, by tego typu potworności nigdy już nie miały miejsca” – powiedział Wójcik.

Po Mszy św uczestnicy obchodów złożyli kwiaty przed pamiątkową tablicą. Zgodnie z programem obchodów, dziś o godz. 18:00 w katedrze we Lwowie odprawiono Mszę św. za pomordowanych Polaków. Z kolei w niedzielę 23 lutego o godzinie 12.00 odprawiona zostanie Msza św. za Ofiary i nabożeństwo ekumeniczne pod pomnikiem na terenie nieistniejącej dziś Huty Pieniackiej k. Brodów na Tarnopolszczyźnie. Za niespełna tydzień, w piątek 28 lutego, o godz. 12:00 w Katedrze Polowej WP w Warszawie odprawiona zostania Msza św. za Ofiary Ukraińskiego Ludobójstwa Polaków, a o godz. 13:00 przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbędzie się Apel Pomordowanych oraz zapalenie zniczy i złożenie wieńców.

W 1944 r. w Hucie Pieniackiej funkcjonowała polska samoobrona, która 23. lutego wdała się w walkę z ukraińskimi esesmanami. Z tego powodu 28. lutego wieś stała się celem akcji pacyfikacyjnej policyjnego batalionu SS Galizien złożonego z Ukraińców, ochotników do dywizji Waffen-SS Galizien oraz lokalnego oddziału UPA. W ataku uczestniczyli także ukraińscy cywile. W czasie pacyfikacji doszło do bestialskich mordów, także na kobietach i dzieciach. Z tysiąca mieszkańców i znacznej liczby uciekinierów z innych wołyńskich miejscowości atakowanych przez UPA, przeżyły tylko 162 osoby. Domy ofiar obrabowano, a samą wieś zrównano z ziemią.

Pomimo wcześniejszego wycofania się ze wsi uzbrojonych obrońców, napastnicy obrabowali domy, a następnie dokonali brutalnej rzezi cywilnych mieszkańców – w tym kobiet i dzieci. Około 850 ofiar tej zbrodni pochowano w zbiorowych mogiłach.

