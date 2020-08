Via Carpatia na odcinku od Lublina do Kraśnika dofinansowania przez UE

Komisja Europejska zatwierdziła prawie 736 milionów złotych dofinansowania dla budowy drogi S19, części Via Carpatia, na odcinku od węzła Lublin Węglin do węzła Kraśnik Południe. Strona rządowa informuje, że dofinansowanie unijne jest już pewne.

Jak poinformowało we wtorek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w komunikacie prasowym, Komisja Europejska zatwierdziła blisko 736 milionów złotych dofinansowania dla części Via Carpatia. Dofinansowana będzie droga S19 na odcinku od węzła Lublin Węglin do węzła Kraśnik Południe.

„Zgodnie z prawem unijnym każda duża inwestycja, która ma być dofinansowana z UE, musi uzyskać zgodę Komisji Europejskiej na takie wsparcie. Decyzja Komisji oznacza, że dofinansowanie jest pewne. Rzetelna praca nad inwestycją opłaciła się” – przekonywała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Zdaniem minister ekspresowa Via Carpatia będzie miała też ogromne znaczenie dla rozwoju Polski Wschodniej. „Bardzo często mówi się, że sieć transportowa to krwioobieg gospodarki, dlatego Via Carpatię możemy nazwać aortą wschodniej części Polski, która będzie dostarczać tlen do rozwoju. Także po to, by jak najszybciej zrobić restart po pandemii” – dodaje minister.

Całkowity koszt inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pn. „Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odcinek węzeł Lublin Węglin – węzeł Kraśnik Południe” to prawie 1,5 miliarda złotych, w tym dofinansowanie UE z Programu Infrastruktura i Środowisko to ponad 736 milionów złotych. Za te pieniądze powstanie droga o długości prawie 42 kilometrów. Inwestycja realizowana jest w systemie Projektuj&Buduj i będzie ukończona w przyszłym roku.

Mnóstwo pracy i są efekty. Dostałam właśnie info, że kolejny odcinek ekspresówki ma decyzję Komisji Europejskiej zatwierdzającą dofinansowanie z #funduszeUE. Chodzi o via Carpatię – 42 km S19 od węzła Lublin Węglin do węzła Kraśnik Płd. Decyzja oznacza, że dofinans. jest pewne! — Małgorzata Jarosińska-Jedynak (@M_Jarosinska) August 19, 2020

