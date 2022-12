USA: homozwiązki zrównane z małżeństwami. Biden podpisał ustawę

Na mocy podpisanej przez prezydenta USA „ustawy o szacunku dla małżeństwa”, związki osób tej samej płci zostały oficjalnie zrównane z małżeństwami.

We wtorek prezydent USA Joe Biden podpisał ustawę, która na poziomie federalnym potwierdza tzw. małżeństwa jednopłciowe, czyli związki zawierane przez osoby tej samej płci. Miało to miejsce podczas specjalnej ceremonii w Ogrodzie Różanym przed Białym Domem. Oficjalnie ustawa nosi nazwę „Respect for Marriage Act” (pol. Ustawa o Szacunku dla Małżeństwa).

„Dziś Ameryka dokonuje kluczowego kroku w kierunku równości, w kierunku wolności, i sprawiedliwości nie tylko dla niektórych, ale dla wszystkich. W kierunku tworzenia państwa, gdzie przyzwoitość, godność i miłość jest uznawana, honorowana i chroniona” – powiedział Biden.

„Małżeństwo to prosta propozycja: kogo kochasz i czy będziesz lojalny wobec tej osoby, którą kochasz? To prawo uznaje, że wszyscy powinni mieć prawo, by sami odpowiedzieć na te pytania bez ingerencji państwa” – dodał.

We wpisie na Twitterze, w którym informował o podpisaniu ustawy, Biden napisał m.in., że „jest niewiele rzeczy tak oczywistych i słusznych, jak równość małżeńska”.

As Mildred Loving said: previous generations were “bitterly divided over something that should have been so clear and right.”

Today, with the signing of the Respect for Marriage Act, we celebrate our progress.

There are few things as clear and right as marriage equality.

