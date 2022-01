Ursula Von der Leyen ostrzega Rosję przed masowymi sankcjami [+VIDEO]

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen w czwartek ostrzegła Rosję przed „masowymi sankcjami gospodarczymi i finansowymi”, jeśli zaatakuje Ukrainę.

Przemawiając w czwartek przez łącze wideo na Światowym Forum Ekonomicznym, Ursula von der Leyen potwierdziła zaangażowanie dyplomatyczne między Rosją a krajami zachodnimi w sprawie europejskich ustaleń dotyczących bezpieczeństwa.

We also need trust between nations, as we face, united, Russian interference in our neighbourhood.

We want this dialogue with Russia. But we firmly support Ukraine’s freedom to decide as a sovereign state.

If the situation deteriorates, we will respond with massive sanctions. pic.twitter.com/qboSFkSF4y

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 20, 2022