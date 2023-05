Ukrinform: Ukraińscy dziennikarze uważają, że w krajowych mediach jest cenzura

Paweł Astachow, rosyjski prawnik-celebryta i były rzecznik praw dziecka w Rosji, stwierdził w programie Władimira Sołowjowa na antenie rosyjskiej telewizji, że „musi zająć się sytuacją z Polską”. Odniósł się do przejęcia przez władze Warszawy, zgodnie z wyrokiem sądu, budynku przy ul. Kieleckiej 45. "To, co się dzieje, jest rażącym naruszeniem Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych, której przestrzegają wszystkie kraje od 1961 r., te kraje, które utrzymują stosunki dyplomatyczne. Tylko spójrz na to, co robią! Wyrzucili ich z mieszkań i ośrodka rekreacyjnego, zamrozili im konta, a potem zabrali wszystkie pieniądze z naszych misji dyplomatycznych. Teraz zabrali im szkołę" - powiedział.

"Jak reagujemy? Nota, oburzenie, wezwanie ambasadora. Rok temu, kiedy nasz ambasador został oblany farbą podczas obchodów Dnia Zwycięstwa, czekałem, aby zobaczyć: czy znajdą polskiego ambasadora pływającego w rzece Moskwa" - stwierdził, odnosząc się do zdarzenia z ubiegłego roku.