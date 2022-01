Ukraina: remis Zełenskiego i Poroszenki w II turze wyborów [SONDAŻ]

Gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższym czasie, Wołodymyr Zełenski zdobyłby najwięcej głosów w pierwszej turze. Poparłoby go 17,5% wszystkich respondentów lub 24% tych, którzy są zdecydowani wziąć udział w wyborach – wynika z sondażu przeprowadzonego przez Fundację Inicjatyw Demokratycznych im. Iłko Kuczerowa we współpracy z Centrum Razumkowa.

Na Petra Poroszenkę zamierza głosować odpowiednio 11% i 16% badanych, na Julię Tymoszenko 8% i 10%, na Jurija Bojkę 7,5% i 9%, na Dmytra Razumkowa odpowiednio 7% i 9%. Igor Smeszko – odpowiednio 5% i 6%, na Jewhena Murajewa – odpowiednio 5% i 6%, na Wołodymyra Hrojsmana – odpowiednio 3,5% i 5%, na Serhija Prytułę – odpowiednio 2% i 3%, na Olega Laszkę – odpowiednio 2% i 2%, na Rusłana Koshulynskiego – odpowiednio 1,5% i 2%, na Anatolija Hrycenkę – odpowiednio 1% i 2%, na Witalija Kliczkę – odpowiednio 1% i 1%.

W porównaniu z listopadem 2021 r. na statystycznie istotnym poziomie wzrosło poparcie wyborcze Razumkowa (z 5,5% do 7% ogółu badanych) i Murajewa (z 4% do 5%).

W przypadku rywalizacji wyborczej w drugiej turze z Poroszenką Zełenski otrzymałby 23% głosów wszystkich respondentów lub 50% głosów tych, którzy wezmą udział w wyborach, Poroszenko otrzymałby odpowiednio 23% i 50%.

W porównaniu z listopadem 2021 r. poparcie obu kandydatów w przypadku ich konfrontacji w drugiej turze na statystycznie istotnym poziomie nie uległo zmianie, ale w porównaniu z podobnym sondażem przeprowadzonym na przełomie lipca i sierpnia ub. roku odsetek głosujących na Zełenskiego spadł z 28% do 23% wśród wszystkich respondentów, a udział chętnych do głosowania na Poroszenkę wzrósł z 17% do 23%.

Jeśli Zełenski i Bojko znajdą się w drugiej turze, to na Zełenskiego zagłosuje 26% wszystkich badanych i 63% tych, którzy wezmą udział w wyborach, a na Bojkę odpowiednio 17% i 37%. W porównaniu z listopadem 2021 r. poparcie Zełenskiego w tym układzie w drugiej turze spadło z 29% do 26% wśród wszystkich badanych, natomiast poparcie Bojki nie zmieniło się (odpowiednio 17% i 17%).

Jeśli Zełenski i Razumkow pójdą do drugiej tury, na Zełenskiego zagłosuje 22% wszystkich respondentów i 44% tych, którzy wezmą udział w wyborach. Na Razumkowa – odpowiednio 30% i 56%. W porównaniu z wynikami sondażu przeprowadzonego w listopadzie 2021 r. nie zmienił się statystycznie znacząco udział deklarowanych głosów oddanych na Zełenskiego (w listopadzie było to 23%), natomiast odsetek chętnych do głosowania na Razumkowa wzrósł z 25 do 30%.

Jeśli w drugiej turze spotkaliby się Zełenski i Tymoszenko, na tej pierwszego zagłosowałoby 24% wszystkich respondentów i 53,5% zdecydowanych na udział w wyborach. Na Tymoszenkę odpowiednio 22 i 46,5%.

Jeśli to Poroszenko i Razumkow pójdą do drugiej tury, na Razumkowa zagłosuje odpowiednio 33 i 61% badanych, a na Poroszenkę 19 i 39%.

20% respondentów uważa, że ​​wydarzenia na Ukrainie idą w dobrym kierunku, a 65,5%, że w złym.

18% respondentów uważa, że ​​Ukraina jest w stanie przezwyciężyć istniejące problemy i trudności w najbliższych latach, 54% – że jest w stanie je przezwyciężyć na dłuższą metę, a 18% – że nie jest w stanie ich przezwyciężyć.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 17-22 grudnia 2021 r. metodą wywiadu bezpośredniego w miejscu zamieszkania respondentów. Wywiady przeprowadzone zostały na całej Ukrainie oprócz terytoriów okupowanych na podstawie próby osób dorosłych według głównych wskaźników społeczno-demograficznych.

