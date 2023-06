Trwa budowa bariery elektronicznej na granicy z Rosją [+VIDEO]

Stoltenberg odniósł się do zdarzenia na Twitterze. "Dzisiejsze zniszczenie tamy w Nowej Kachowce zagraża tysiącom cywilów i powoduje poważne szkody w środowisku. To oburzający akt, który po raz kolejny pokazuje brutalność rosyjskiej wojny na Ukrainie" - napisał sekretarz generalny NATO.

The destruction of the Kakhovka dam today puts thousands of civilians at risk and causes severe environmental damage.

This is an outrageous act, which demonstrates once again the brutality of #Russia’s war in #Ukraine.