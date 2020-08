Trump ewakuowany z sali konferencyjnej. Powód – strzelanina przed Białym Domem [+VIDEO]

„Przed Białym Domem miała miejsce strzelanina. Napastnik został postrzelony przez agentów służb specjalnych” – poinformował Donald Trump po wznowieniu konferencji, która została na chwilę przerwana, by go ewakuować. „Sprawca został zabrany do szpitala” – dodał.

Przedstawiciele Secret Service nagle wyprowadzili prezydenta USA Donalda Trumpa z poniedziałkowej konferencji prasowej – informuje agencja „Reuters”. „Przed Białym Domem doszło do strzelaniny” – powiedział Trump po wznowieniu konferencji. „Wydaje się, że wszystko jest pod kontrolą. … Sprawca został zabrany do szpitala” – dodał.

Razem z prezydentem Trumpem ewakuowani z sali konferencyjnej zostali także minister skarbu Steven Mnuchin oraz szef Biura Budżetu Russell Vought.

Telewizja „Fox News” podała, że niedaleko Białego Domu było słychać wystrzały. Konferencja prasowa prezydenta została przerwana 5 minut po rozpoczęciu.

„Prezydent został wyprowadzony z sali konferencyjnej bez podania żadnych wyjaśnień dziennikarzom. Prezydent udał się do Gabinetu Owalnego” – napisała agencja „Reuters”.

Shots fired near the White House apparently. pic.twitter.com/iTQU28rINH — Ian Miles Cheong (@stillgray) August 10, 2020

Trump podkreślił po powrocie, że „osoba była uzbrojona”.

Agencja podkreśla, że w chwili postrzelenia przez snajpera, napastnik znajdował się na skraju nieruchomości, na której znajduje się Biały Dom.

„Nikt inny nie został ranny w strzelaninie” – powiedział Trump. Pochwalił także działanie Secret Service i powiedział, że agencja poda później więcej szczegółów na temat tego wydarzenia.

Secret Service wydała oświadczenie w sprawie poniedziałkowego incydentu.

Wynika z niego, że zdarzenie rozpoczęło się, gdy 51-letni mężczyzna podszedł do jednego z agentów, którzy stali przed Białym Domem.

„Zbliżył się do oficera i powiedział, że ma broń. Później odwrócił się i zaczął gwałtownie biec w stronę oficera, jednocześnie wyciągając ze swojego ubrania jakiś przedmiot. Wreszcie przykucnął w pozycji strzeleckiej, w taki sposób jakby zamierzał strzelić z broni palnej. Wtedy agent wystrzelił, trafił napastnika w klatkę piersiową. Funkcjonariusze natychmiast udzielili mu pierwszej pomocy, na miejsce wezwano karetkę i straż pożarną. Zarówno napastnik, jak i oficer zostali przewiezieni do szpitala”.

Statement from U.S. Secret Service on officer involved shooting: pic.twitter.com/vMP9ypuNh5 — U.S. Secret Service (@SecretService) August 11, 2020

reuters.com / youtube.com / pap / Kresy.pl