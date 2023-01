Szwecja przekaże armatohaubice Archer Ukrainie

Szwecja przekaże Ukrainie samobieżne działa artyleryjskie Archer w jednym z następujących pakietów pomocy wojskowej – poinformował portal Expressen w poniedziałek.

Jak poinformował szwedzki portal Expressen, Szwecja przekaże Ukrainie samobieżne działa artyleryjskie Archer w jednym z nadchodzących pakietów pomocy wojskowej. Poinformował o tym szef MSZ Szwecji na konferencji prasowej.

Według ministra spraw zagranicznych Tobiasa Bilströma Ukraina musi zdobyć więcej broni ofensywnej, aby odeprzeć rosyjską agresję, a Szwecja również musi wnieść swój wkład.

„Po dużym jesiennym pakietem pomocy wojskowej będzie kolejny i tym razem będzie on obejmował Archery, o które wyraźnie prosiła Ukraina. Pytanie nie brzmi, czy tak będzie, ale kiedy je wyślemy” – powiedział Bilström.

Również premier Ulf Christersson powiedział 8 stycznia, że jest przekonany, że Szwecja dostarczy Ukrainie Archery.

Szwecja dysponuje obecnie 48 samobieżnymi armatohaubicami Archer kal. 155 mm. Wprowadzono je do służby w 2016 roku. Już wcześniej w szwedzkich mediach zastanawiano się, ile sztuk można byłoby przekazać Ukrainie.

System Archer, produkowany przez BAE Systems to samobieżna armatohaubica kal. 155 mm na podwoziu kołowym. Posiada w pełni zautomatyzowany system ładowania i komputerowy system kierowania ogniem. Załoga, którą mogą stanowić tylko dwie osoby, może przestawić haubicę w pozycję bojową w 14 sekund bez konieczności opuszczania opancerzonej kabiny, a pierwszy pocisk wystrzelić 9 sekund później. Po oddaniu łącznie 5 strzałów można wrócić do pozycji mobilnej i odjechać na tyle szybko, że w niektórych przypadkach nastąpi to nim ostatnie pociski uderzą w cel. Przy wykorzystaniu amunicji Excalibur, zasięg ostrzału może wynosić do 60 km, przy wykorzystaniu amunicji standardowej to 30 km. Jak na razie, system Archer używany jest tylko w armii szwedzkiej.

Jak informowaliśmy wcześniej, Departament Obrony Stanów Zjednoczonych ogłosił nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy i po raz pierwszy Stany Zjednoczone dostarczą armii ukraińskiej 18 samobieżnych haubic gąsienicowych M109 Paladin kal. 155 mm.

Stany Zjednoczone dostarczą 18 samobieżnych haubic 155 mm Paladin, 36 holowanych haubic 105 mm oraz tysiące pocisków do zaopatrzenia obu systemów. Inne kraje dostarczały już Ukrainie samobieżne M109 155 mm.

M109A6 Paladin to samobieżna haubica kalibru 155 mm produkcji amerykańskiej, będąca ulepszoną wersją poprzedniej wersji haubicy M109. Rozwój M109A6 rozpoczął się w 1985 r. Armia amerykańska podjęła decyzję o produkcji M109A6 5 września 1990 r. Pierwsza produkcja systemów M109A6 została zakończona w kwietniu 1992 roku. System wszedł do służby w armii amerykańskiej w 1999 roku.

M109A6 Paladin jest uzbrojony w jedno działo M284 kalibru 155 mm.

Działo kal. 155 mm M109A6 Paladin ma maksymalny zasięg ognia 24 km przy użyciu standardowej amunicji artyleryjskiej i 30 km przy użyciu amunicji wspomaganej. Pojazd przewozi łącznie 39 pocisków. Może również strzelać amunicją artyleryjską Excalibur naprowadzaną przez GPS z maksymalnym zasięgiem ognia 40 km.

Kresy.pl/Expressen