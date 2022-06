Szefowa wywiadu USA: Tuż przed rosyjską inwazją Joe Biden odtajnił dane wywiadowcze

Szef MSZ Włoch nawiązał do blokady eksportu ukraińskiego zboża z powodu rosyjskiej inwazji. Podkreślił, że może to doprowadzić do "niestabilności w Afryce, szerzenia się organizacji terrorystycznych i zamachów stanu". "Do tego może doprowadzić kryzys zbożowy, jaki przeżywamy" - dodał, cytowany przez PAP.

Luigi Di Maio wyraził opinię, że rosyjski prezydent Władimir Putin "musi zasiąść do stołu rokowań, musi doprowadzić jak najszybciej do porozumienia pokojowego, poprzez umowę w sprawie zboża i zawieszenia broni, by umożliwić ewakuację kobiet, cywilów, dzieci, które od stu dni są pod rosyjskimi bombami na wschodzie Ukrainy".