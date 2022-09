Szef wywiadu wojskowego USA: Putin będzie musiał zrewidować cele inwazji na Ukrainę

W opinii szefa wywiadu wojskowego USA, gen. Scotta Berriera, rosyjskie wojska nie są w stanie zrealizować pierwotnych celów inwazji na Ukrainę i Władimir Putin będzie musiał podjąć jakąś decyzję. Uważa, że przełoży się to na to, jak długo jeszcze potrwa wojna.

Podczas konferencji Intelligence and National Security Summit w National Harbor w stanie Maryland, gen. Scott Berrier, dyrektor wywiadu wojskowego USA (DIA) ocenił, że siły rosyjskie nie są zdolne do zrealizowania pierwotnych celów inwazji na Ukrainę, postawionych im przez prezydenta Rosji, Władimira Putina.

„Dochodzimy do punktu, w którym, moim zdaniem, Putin będzie musiał zrewidować swoje cele dla tej operacji… Jest już całkiem jasne, że on (…) nie będzie w stanie zrobić tego, co początkowo zamierzał” – powiedział Berrier. W opinii amerykańskich dygnitarzy, rosyjski prezydent liczył na to, że poprzez poważną interwencję wojskową uda mu się obalić prozachodni rząd w Kijowie, co jednak zupełnie się nie powiodło.

„Rosjanie planowali okupację, niekoniecznie inwazję i to ich cofnęło” – twierdził szef DIA. Powoływał się też na niechęć, jaką jego zdaniem wciąż wykazuje Putin wobec ogłoszenia pełnej mobilizacji, by wprowadzić więcej ludzi do walki. Według niego, rosyjski przywódca zbliża się do momentu, w którym będzie musiał podjąć jakąś decyzję. „Nie wiemy, jaka to będzie decyzja, ale ona w znacznym stopniu zdecyduje o tym, jak długo potrwa ten konflikt.

Agencja AP przypomina, że w piątek, podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Uzbekistanie, Władimir Putin zapowiedział wzmocnienie ataku na Ukrainę. Ostrzegł też, że Moskwa może zintensyfikować uderzenia na ukraińską infrastrukturę, jeśli siły ukraińskie zaatakują infrastrukturę w Rosji. Twierdził też, że „wyzwolenie” Donbasu jest wciąż głównym celem Moskwy i nie dziwi potrzeby, żeby to zmieniać, ani, żeby się z tym spieszyć.

Zaznaczono też, że administracja prezydenta USA, włącznie z samym Bidenem, wyraźnie stara się nie określać niedawnego odwrotu Rosjan z północno-wschodniej części obwodu charkowskiego zwycięstwem Ukrainy czy punktem zwrotnym wojny. Amerykańscy analitycy tonują też opinie i są ostrożni w ocenach. Ich zdaniem, nie sposób ocenić, jak sytuacja może potoczyć się dalej.

Jak pisaliśmy, zastępca dyrektora CIA, David Cohen podczas konferencji Intelligence and National Security Summit powiedział, że według niego, przywódca ChRL, Xi Jinping, powiedział chińskim dowódcom wojskowym, że chce mieć zdolność do siłowego przejęcia kontroli nad Tajwanem w ciągu 5 lat, do 2027 roku. Zaznaczył przy tym, że obecnie amerykański wywiad nie uważa, by władze w Pekinie podjęły decyzję to tym, czy kontynuować.

