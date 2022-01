Szef CDU: Niepokoi nas sytuacja w Polsce. Ręka do rozmów z Rosją musi być zawsze wyciągnięta

Lider niemieckiej CDU oświadczył, że jego partia „z największym niepokojem” patrzy na rozwój sytuacji w Polsce. Odnosząc się do relacji niemeicko-rosyjskich stwierdził, że „ręka do rozmów z Rosją musi być zawsze wyciągnięta, nawet jeśli jest to trudne”.

Nowy przewodniczący CDU Friedrich Merz udzielił wywiadu dziennikarzom „Gazety Wyborczej”, „Die Welt” i „Le Figaro”. Wywiad dotyczył między innymi polityki zagranicznej, bezpieczeństwa międzynarodowego i relacji niemiecko-rosyjskich. Padły także pytania o Polskę. „Z największym niepokojem patrzymy na rozwój sytuacji w Polsce” – stwierdził Merz, cytowany w piątek przez Gazetę Wyborczą.

„Imponująca dynamika gospodarcza Polski mogłaby być jeszcze większa, gdyby nie ograniczenia polityczne. Ale nie chcę, żeby Niemcy w jakikolwiek sposób przyczyniali się do budowania uprzedzeń, że chcemy 'pouczać Polaków’” – dodał.

Jego zdaniem niemiecki rząd i jego partia „nie mogą dłużej milczeć o tym, że niektórzy politycy w Polsce prowadzą politykę wewnętrzną, kierując się wstecznymi resentymentami wobec Niemiec”.

Przewodniczący CDU odniósł się także do swojej nadchodzącej wizyty w Polsce, którą złoży na zaproszenie premiera Mateusza Morawieckiego. „Podczas wizyty powiem: Proszę, przestańcie! Zwracam na to uwagę po przyjacielsku i z wielką sympatią dla Polski. Niemcy i Polskę łączy o wiele więcej, niż dzieli" – powiedział.

Merz został także zapytany o relacje niemeicko-rosyjskie. „Rosja jest i pozostaje krajem europejskim. Dlatego musimy zadać sobie pytanie: jakie propozycje możemy przedstawić w celu ponownego włączenia Rosji do europejskiego porządku politycznego, przynajmniej w dłuższej perspektywie?” – powiedział.

Stwierdził, że „ręka do rozmów z Rosją musi być zawsze wyciągnięta, nawet jeśli jest to trudne”. „Dialog z Rosją nie powinien być wyłącznie dialogiem Niemiec z Rosją, tylko dialogiem europejskim. Niemcy nie mogą prowadzić polityki wobec Rosji ponad głowami naszych sąsiadów, zwłaszcza ponad głowami Polaków” – dodał.

Podkreślił, że gazociąg Nord Stream 2 „ma charakter wysoce polityczny”, i „poważnym błędem ze strony Niemiec było to, że od samego początku nie zajęły stanowiska w tej sprawie wspólnie ze swoimi europejskimi partnerami”. Wyraził opinię, że w razie rosyjskiej inwazji na Ukrainę nie ma mowy o uuchomieniu gazociągu.

