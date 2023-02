Szczegóły pakietu pomocy wojskowej USA dla Ukrainy o wartości 2 mld USD. Amerykanie szkolą „kilka brygad piechoty zmechanizowanej”

W dniu 24 lutego (piątek) Departament Obrony Stanów Zjednoczonych poinformował o przyznaniu Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej. Do Ukraińców trafią m.in. dodatkowe bezzałowowe statki powietrzne, sprzęt do wykrywania i zwalczania dronów oraz walki elektronicznej, a także amunicja do artylerii i broni precyzyjnego rażenia.

Informacja o tym pojawiła się na oficjalnej stronie Pentagonu.

Wartość pomocy wynosi 2 mld dolarów amerykańskich.

Pomoc świadczona jest w ramach Inicjatywy Wspierania Bezpieczeństwa Ukrainy (USAI), a nie tzw. wypłaty prezydenckiej (presidential drawdown). To oznacza, że sprzęt i broń nie będą pochodzić z amerykańskich magazynów, ale będą kontraktowane w przemyśle USA. Trafią zatem do ukraińskich żołnierzy w późniejszym terminie. Miałoby to być sygnałem długoterminowej perspektywy amerykańskiego wsparcia dla Kijowa.

Oto lista tego, co wejdzie w nową transzę pomocy zbrojeniowej:

amunicja do systemów artyleryji rakietowej M142 HIMARS

dodatkowe pociski artyleryjskie kalibru 155 mm

naprowadzana laserowo amunicja do systemów rakietowych

drony CyberLux K8

drony Switchblade 600

BSP Altius 600

20 aparatów bezzałogowych Jump

sprzęt do zwalczania dronów i wykrywania środków walki elektronicznej

sprzęt do rozminowywania

wyposażenie do szyfrowanej łączności

finansowanie szkolenia ukraińskiego personelu i obsługi technicznej przekazanego sprzętu.

„To ogłoszenie jest początkiem procesu zawierania kontraktów w celu zapewnienia dodatkowych zdolności Siłom Zbrojnym Ukrainy” – zaznaczono w komunikacie Departamencie Obrony USA.

„Szkolimy i wyposażamy kilka brygad piechoty zmechanizowanej – to całkiem poważna zdolność” – powiedział ponadto w czwartek w wywiadzie dla CNN sekretarz obrony USA Lloyd Austin. Według niego, na Ukrainę trafia dodatkowa artyleria. „Będą więc mieli okazję przebić się przez rosyjską obronę i manewrować, i myślę, że stworzy to inną dynamikę” – podkreślił sekretarz obrony USA.

Jak pisaliśmy, podczas swojej wizyty w Kijowie kilka dni temu, prezydent USA Joe Biden ogłosił kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości prawie 500 milionów dolarów, w tym amunicję do systemów HIMARS i artylerii lufowej, a także ppk Javelin i radary obrony powietrznej. W tym przypadku chodzi jednak o kolejną, 32. z kolei, wypłatę prezydencką. Zapowiedział też kolejne sankcje wobec Rosji.

Przeczytaj: Biden: przed nami decyzje, które zdeterminują nasze życie na kolejne dekady

Czytaj także: Prezydent: Ukraina musi zwyciężyć, nie ma innej drogi

Kresy.pl / defense.gov / cnn.com