Stoltenberg: Ukraina potrzebuje czołgów, takich jak Leopard

To kluczowa faza wojny, a Ukraina potrzebuje broni, aby zwyciężyć, potrzebuje czołgów, takich jak niemiecki Leopard 2 – oświadczył sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg udzielił wywiadu niemieckiemu „Handelsblatt”. W opublikowanym w niedzielę materiale pochwalił decyzję kanclerza Olafa Scholza dotyczącą przekazania Ukrainie wozów Marder. Podkreślił, że oczekuje „więcej zobowiązań dotyczących ciężkiego sprzętu”. Wyraził nadzieję, że kolejne decyzje, dotyczące pomocy wojskowej dla Ukrainy, zostaną podjęte na spotkaniu sojuszników w amerykańskiej bazie Ramstein 20 stycznia.

„Jesteśmy w kluczowej fazie wojny. Trwają zacięte walki. Dlatego ważne jest, abyśmy uzbroili Ukrainę w broń, której potrzebuje, aby zwyciężyć – i przetrwać jako niepodległy naród. Może to zabrzmieć paradoksalnie, ale wsparcie militarne dla Ukrainy to najszybsza droga do pokoju” – powiedział Stoltenberg.

Wyraził opinię, że Ukraina potrzebuje czołgów, takich jak niemiecki Leopard 2, aby odzyskać swoje terytorium.

Sekretarz generalny NATO odniósł się także do możliwości ewentualnej eskalacji nuklearnej. „Ryzyko użycia broni nuklearnej jest niskie” – podkreślił.

Zobacz także: Kułeba: Polska ogłosi „decyzje jeszcze ważniejsze niż w sprawie Leopardów”

W środę we Lwowie Prezydent Andrzej Duda poinformował, że Polska podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie kompanii czołgów Leopard. Podkreślił, że to element budowania międzynarodowej koalicji w tej sprawie. „Przede wszystkim chcemy, żeby była to koalicja międzynarodowa” – zaznaczył.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w niedzielę, że w poniedziałek w Berlinie będzie rozmawiał „z przedstawicielami różnych ugrupowań politycznych” na temat przekazania Ukrainie czołgów Leopard.

Zobacz także: Szrot o Leopardach dla Ukrainy: Finlandia i Dania zadeklarowały udział

handelsblatt.com / Kresy.pl