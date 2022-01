Sondaż: Tylko 27% Francuzów uważa, że zalety Unii Europejskiej przeważają nad jej wadami

Podczas gdy Francja objęła rotacyjną prezydencję w Radzie UE na początku stycznia, sondaż Elabe dla „Les Echos” ujawnił podział opinii publicznej co do zalet członkostwa Francji w Unii Europejskiej.

Według sondażu Elabe opublikowanego szóstego stycznia na portalu Les Echos, tylko 27 procent Francuzów uważa, że zalety Unii Europejskiej przeważają nad jej wadami.

Zapytani o zalety przynależności do UE respondenci podzielili się na trzy grupy : 39 proc. Francuzów uważa, że ​​UE ma tyle samo zalet, co wad. 33 proc. twierdzi, że wady są większe, a tylko 27 proc. uważa przeciwnie, że ​​zalety są większe niż wady.

