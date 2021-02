Sąd: obowiązujące stawki za wywóz śmieci w Warszawie są nielegalne, możliwe odszkodowania dla mieszkańców

Według Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego obowiązujące od marca 2020 roku stawki opłat za śmieci w Warszawie są niezgodne z prawem. Miasto zapowiada kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Od zeszłego roku warszawskie gospodarstwo domowe w mieszkaniach w blokach płaci 65 zł miesięcznie za odbiór śmieci, a w domach jednorodzinnych – 94 zł. Zmiana wysokości opłat była wynikiem decyzji Rady Miasta podjętej w grudniu 2019 r.

Skargę na tę decyzję złożyła Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga”. Podkreślono, że podwyżki opłat za śmieci sięgają średnio 253 proc., a dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – aż 550 proc.

Do sprawy odniósł się w wyroku z 27 stycznia sąd, wedle którego stawek za wywóz śmieci dla mieszkańców nie powinno być dwóch, ale tylko jedna.

– Użyte w ustępie 2 par. 6j [ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach] sformułowanie „jedna stawka” wyklucza możliwość różnicowania stawki, bo to prowadzi do ustalenia dwóch lub więcej stawek, co pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią tego przepisu – stwierdził WSA.

Jak podkreśla portal TVP Info, duże emocje budzi teraz sprawa ewentualnych odszkodowań. Jeśli utrzymano by wyrok to warszawiacy mogliby się domagać zwrotu opłat śmieciowych pobieranych na podstawie unieważnionych przepisów. Może chodzić nawet o miliard złotych.

Stołeczny ratusz zapowiedział kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

– To pierwszy taki wyrok. W pozostałych orzeczeniach sądy nie kwestionowały możliwości różnicowania stawek w zależności od rodzaju nieruchomości – komentuje Karolina Gałecka, rzeczniczka stołecznego ratusza.

Od kwietnia 2021 roku mieszkańcy Warszawy będą płacić za śmieci według zużycia wody: 12,73 zł za 1 m³ zużytej wody miesięcznie. Stawka a będzie obowiązywałą domy jednorodzinne, budynki wielorodzinne i lokale niezamieszkałe w zabudowie mieszanej (np. delikatesy w kamienicy).

Stołeczny radny PiS Filip Frąckowiak podkreślił na antenie Polskiego Radia 24, że jeśli prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odwoła się od wyroku i wyrok zostanie podtrzymany, to nie wiadomo czy otrzyma on absolutorium na wykonanie budżetu. – Radni nie mogą zagłosować za przyznaniem absolutorium, jeśli budżet się „nie spina”. Jeśli Warszawa będzie miała budżet, który się nie zamknie, może to oznaczać, że włodarz miasta straci stanowisko – stwierdził radny.

Jak informowaliśmy w 2019 roku, w porównaniu do roku poprzedniego, liczba dzikich wysypisk wzrosła o 28 proc. Obszar dzikich wysypisk w Polsce od 2009 do 2017 roku się kurczył – z 6333 do 1412 tys. m2. W 2018 roku dzikie wysypiska zajmowały 1541 tys. m2, w 2019 roku 1868 wysypisk zajmowało już aż 1972 tys. m2. Stanowi to roczny wzrost o 28 proc.

Zjawisko to prawdopodobnie powiązane jest z regularnym podnoszeniem opłat związanych z wywozem śmieci. GUS podał, że w sierpniu 2020 roku ceny gospodarki odpadami były średnio o 50,5 proc. wyższe niż w 2019 roku. Ponadto w wielu miastach wprowadzane są obecnie kolejne podwyżki.

Kresy.pl / tvp.info / dorzeczy.pl