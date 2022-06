Rzenikow o końcu wojny: Optymistyczna prognoza to koniec roku

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow podkreślił w sobotę, że trudno jest przewidzieć, kiedy wojna z Rosją może się zakończyć, lecz według jego optymistycznych prognoz może to nastąpić do końca 2022 roku. Wyraził opinię, że Rosja nadal dąży do przejęcia całej Ukrainy.

Minister wypowiadał się w Bratysławie dla uczestników forum GLOBSEC 2022. „Rosja nadal zabiega o okupację całego naszego państwa. Na razie nie można przewidzieć, kiedy zakończy się wojna, ale – według moich optymistycznych prognoz – jest to realne jeszcze w tym roku” – powiedział Reznikow, cytowany przez ukraiński resort obrony. Ocenił, że „następna będzie Polska, kraje bałtyckie i inne kraje”. Dodał, że z tego powodu należy „zatrzymać Rosję i powstrzymywać ją w przyszłości”.

Wyraził opinię, że rosyjska armia to nie jest normalna, cywilizowana armia, lecz „mordercy, szabrownicy i gwałciciele”. „To nie jest druga armia na świecie. Nazywamy ich 'orkami'” – podsumował.

Jak informowaliśmy, doniesienia stacji CNN wskazują, że przedstawiciele Unii Europejskiej, USA i Wielkiej Brytanii w ostatnich tygodniach regularnie spotykali się, by omówić plan zakończenia wojny na Ukrainie. W rozmowach nie bierze jednak udziału Kijów. Celem wspomnianych spotkań jest ustalenie planu, który mógłby zostać przedstawiony Ukrainie do dalszych negocjacji.

Wcześniej Włochy zaproponowały cztery etapy wygaszania konfliktu. W pierwszym etapie, obie strony miałyby doprowadzić do wstrzymania ognia, a następnie wyprowadzenia wojsk z linii frontu. Drugi etap to uznanie neutralności Ukrainy, czyli wstrzymanie prób akcesji tego kraju do NATO, z pozostawieniem możliwości przystąpienia do Unii Europejskiej. Trzecią częścią byłoby przyznanie autonomii Krymowi i Donbasowi, z jednoczesnym uznaniem ich za „tereny sporne”. Czwarty etap dotyczyłby zawarcia wielostronnego porozumienia ws. pokoju i bezpieczeństwa w Europie.

mil.gov.ua / Kresy.pl