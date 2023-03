Rząd przeznaczy 2 mld zł na zwiększenie produkcji amunicji w Polsce

Portal Interia opisuje przypadek kobiety, która zamówiła przejazd z aplikacji FreeNow, bo kierowcy z konkurencji po akceptacji zlecenia anulowali przejazdy. Spieszyła się na pociąg, a wyliczenia aplikacji wskazywały, że na dworzec miała dotrzeć z 10-minutowym zapasem. "Mieszkam na zamkniętym osiedlu. Kierowca niestety nie podjechał pod mój blok. Zatrzymał się przed szlabanem, do którego idzie się około ośmiu minut. To oznaczało, że mogę nie zdążyć na pociąg" - podkreśla. Kierowca nie odbierał telefonu, który był podany na jego profilu w aplikacji.

"Kiedy dobiegłam do kierowcy, zaczęłam go pytać, dlaczego nie podjechał pod blok. Nie odpowiadał. (...) Spytałam o to kierowcę, ale on nie rozumiał, co się do niego mówi. Patrzył tylko na mnie i rozkładał ręce, coś odpowiadał, ale ja też go nie rozumiałam. Rozmowa po angielsku również nie była możliwa" - wskazuje kobieta.