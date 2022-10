Rząd jest gotowy na nową falę uchodźców z Ukrainy. „Znajdą u nas wsparcie, dach nad głową i pracę”

Do portu w Hongkongu wpłynął luksusowy jacht należący prawdopodobnie do rosyjskiego biznesmana Aleksieja Mordaszowa. Wywołało to krytykę w Waszyngtonie.

Wpłynięcie wielkiego, luksusowego jachtu "The Nord" do hongkońskiej przystani wywołało zainteresowanie amerykańskiej dyplomacji. Departament Stanu USA publicznie oświadczył, że przyjmowanie tego jachtu podważa międzynarodową reputację Hongkongu jako centrum finansowego, ponieważ "The Nord" należy prawdopodobnie do rosyjskiego biznesmena Aleksieja Mordaszowa obłożonego sankcjami Stanów Zjednoczonych, ale też Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

Szef władz wykonawczych specjalnego regionu administracyjnego Chin John Lee zdecydowanie odpowiedział na deklarację Waszyngtonu. Stwierdził on, że region realizuje jedynie te sankcje, które zostały nałożone przez Organizację Narodów Zjednoczonych, a nie jednostronnie przez poszczególne państwa, czy ich związki. "To jest nasz system, to są nasze rządy prawa" - słowa Lee zacytował we wtorek portal telewizji Al Jazeera - "Nie możemy i nie zrobimy niczego, co nie ma podstawy prawnej".