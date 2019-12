Rząd chce ograniczyć dostęp dzieci do pornografii. Szef KPRM wysłał zaproszenia

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk wysłał zaproszenie do szefów klubów parlamentarnych na spotkanie dotyczące projektu ustawy ws. ochrony dzieci i młodzieży przed pornografią w sieci.

Jak informowaliśmy, tydzień temu Stowarzyszenie Twoja Sprawa poinformowało, że przygotowało projekt ustawy mającej chronić dzieci przed pornografią. Przepisy nałożą na dostawców Internetu obowiązek skutecznej weryfikacji wieku odbiorców treści. Do pomysłu pozytywnie odniósł się premier Mateusz Morawiecki, zapowiadając, że zwróci się w tej sprawie do Rady Rodziny.

W miniony poniedziałek odbyło się posiedzenie Rady, poświęcone sprawie ograniczenia dostępu dzieci do pornografii w internecie. Uczestniczył w nim szef rządu, a także minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Marlena Maląg. Po posiedzeniu premier informował, że rząd otrzymał projekt ustawy, z którego chce skorzystać w pracach legislacyjnych.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

We wtorek kolejne informacje w tej kwestii podał szef kancelarii premiera, Michał Dworczyk. Poinformował, że wysłał zaproszenie do szefów klubów parlamentarnych na spotkanie dotyczące projektu ustawy ws. ochrony dzieci i młodzieży przed pornografią w sieci. Ma się ono odbyć 8 stycznia 2020 roku w KPRM.

„Wierzę, że wspólnie i ponad podziałami rozwiążemy ten ważny problem” – napisał na Twitterze Dworczyk. W zaproszeniu wyraził też przekonanie, że podjęcie działań w kwestii ochrony dzieci i młodzież przed pornografią spotka się z zainteresowaniem i uwagą wszystkich klubów parlamentarnych. Dodał, że wierzy to, iż „konstruktywna dyskusja na temat projektu przyczyni się do wypracowania dobrych i akceptowanych społecznie regulacji prawnych”.

Po dzisiejszej Radzie Ministrów wysłałem zaproszenie do wszystkich przewodniczących klubów parlamentarnych na spotkanie dotyczące propozycji zapisów ustawy chroniącej dzieci i młodzież przed pornografią w sieci. Wierzę, że wspólnie i ponad podziałami rozwiążemy ten ważny problem. pic.twitter.com/E38yXbqB5H — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) December 17, 2019

Ustawa jest wynikiem prac specjalnego zespołu roboczego, który powstał z inicjatywy stowarzyszenia w listopadzie 2018 r. Zdaniem autorów projektu, przepisy mają na celu ochronę dzieci i nie zakazują dostępu do pornografii osobom dorosłym. Część rozwiązań opiera się na postulatach wyrażonych m.in. w nowej dyrektywie o audiowizualnych usługach medialnych, którą Polska będzie musiała implementować do września 2020 roku.

„W założeniach chodzi przede wszystkim o nałożenie na dostawców pornografii obowiązku wdrożenia skutecznych narzędzi weryfikacji wieku” – czytamy na stronie stowarzyszenia Twoja Sprawa. Projekt zawiera definicję tzw. „kwalifikowanych treści pornograficznych”, ustanawia instytucję współregulatora, w ramach którego mają być reprezentowane różne organizacje chroniące dzieci, organizacje przedsiębiorców oraz podmioty zajmujące się ochroną prawa do prywatności. Rolą współregulatora będzie m.in. wskazywanie, które podmioty naruszają przepisy i wnioskowanie o podjęcie działań przez odpowiedni organ regulacyjny.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Stowarzyszenie argumentuje, że pornografia jest dzisiaj dużym problemem społecznym, występującym zwłaszcza pośród nastolatków. Z przywoływanych badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej na grupie ponad 11.000 uczniów w wieku od 14 do 16 lat wynika, że 10,2% chłopców w tej grupie wiekowej ogląda pornografię od 3 do 5 razy w miesiącu, prawie 10% robi to od 6 do 10 razy w miesiącu, niemal 11% od 11 do 30 razy w miesiącu, a co najmniej raz dziennie ogląda ją aż 11,3% chłopców. Wyniki badań IPZIN przeprowadzone na przestrzeni lat 2014-2017 (N=11.040) pokazują, że wśród polskich dzieci w wieku 14–16 lat, aż 53% chłopców i 33% dziewcząt miało kontakt z pornografią jeszcze przed 12. rokiem życia. Wiele z takich dzieci jest regularnymi konsumentami pornografii.

Twitter.com / interia.pl / Kresy.pl