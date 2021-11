Rozmowy Merkel z Łukaszenką. Twarde stanowisko Morawieckiego

Wszelkie rozmowy bezpośrednie z panem Łukaszenką są mu na rękę o tyle, że legitymizują jego reżim – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Na kanclerz Niemiec Angelę Merkel spadła w ostatnim czasie fala krytyki, ponieważ dwukrotnie rozmawiała z Aleksandrem Łukaszenką.

Premier zadeklarował, że razem z prezydentem działa aktywnie, aby zmniejszyć napięcie i dopływ migrantów. Rozmawiał na temat sytuacji na granicy m.in. z premierem Iraku Mustafą al-Kadhimim i premierem regionalnego rządu Kurdystanu – Masrourem Barzanim. „Trzeba mieć świadomość tego, że wszelkie rozmowy bezpośrednie z panem Łukaszenką są mu na rękę o tyle, że legitymizują jego reżim” – podkreślił Morawiecki, cytowany w czwartek przez PAP.

Premier odniósł się do rozmów niemieckiej kanclerz Angeli Merkel z Aleksandrem Łukaszenką. „Przede wszystkim podkreśliłem pani kanclerz, że żadne ustalenia, które mogłyby dotyczyć Polski i tej całej sytuacji nie mogą być uzgadniane bez naszego udziału – nic o nas bez nas. To jest jasne, i to pani kanclerz przyjęła” – powiedział Morawiecki.

Premier został zapytany o rzekome plany utworzenia korytarza humanitarnego do Niemiec dla osób koczujących na Białorusi. Odpowiedział, że nie zna szczegółowych ustaleń, a o sprawie słyszał z ust „rzeczniczki jednego z ministerstw, czy też pana Łukaszenki”.

„Przestrzegam przed tym. Oczywiście, jeżeli Niemcy chcieliby podstawić samoloty i transportować kogokolwiek na zachód z terytorium innego państwa, to jest ich prerogatywa, ale przestrzegam przed tym, ponieważ każdy taki ruch będzie ośmielał Łukaszenkę i jego faktycznego mocodawcę do kontynuacji tego działania” – zaznaczył szef rządu.

Dodał, że działania tego typu dawałyby „niepotrzebną nadzieję przemytnikom ludzi na to, że ich działania mogą być skuteczne”. „Uważam, że powinniśmy poprzez naszą solidarną i zdecydowaną politykę i obronę granicy doprowadzić do tego, że migranci wrócą z powrotem do domu. Możemy im w tym pomóc – możemy pomóc im w sfinansowaniu lotu z Białorusi, z Mińska, do Bagdady, do Irbilu, do Stambułu czy gdziekolwiek indziej, ale naszego stanowiska co do sztucznie wywołanego ruchu migracyjnego na pewno nie zmienimy. Będziemy bronić naszej spójności terytorialnej i będziemy tutaj bardzo zdecydowani” – zadeklarował.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Przypomniał, że Polska była gotowa przekazać transporty humanitarne na granicę, jednak kolejne konwoje nie były wpuszczane przez stronę białoruską.

Zaznaczył, że polskie stanowisko wspiera m.in. prawdopodobnie przyszły kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

Premier zapowiedział, że Polska zamierza także pomagać Litwie.

„Na pewno nie złamiemy się, nie załamiemy się. Będziemy używali wszelkich koniecznych działań po stronie dyplomatycznej po to, żeby skłonić migrantów, którzy zostali niestety zwabieni w taką swoistą białoruską pułapkę, do powrotu do ich domów” – podsumował.

W środę szefowa niemieckiego rządu po raz drugi ciągu ostatnich dni odbyła telefoniczną rozmowę z Aleksandrem Łukaszenką. Tematem rozmowy ponownie była sprawa imigrantów usiłujących nielegalnie dostać się na obszar UE z terytorium Białorusi.

Poprzednia telefoniczna rozmowa Angeli Merkel i Aleksandra Łukaszenki, również w sprawie migrantów na granicy, odbyła się w ostatni poniedziałek. Tym samym szefowa niemieckiego rządu przerwała trwającą prawie od ponad roku izolację Łukaszenki przez państwa zachodnie.

pap / wydarzenia.interia.pl / Kresy.pl