Polacy przygotowują się do wojny – stwierdził we wtorek deputowany do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, emerytowany generał i bliski współpracownik Władimira Putina, Andriej Gurulow. Dodał, że Rosjanie „prędzej czy później spotkają się z Polakami bezpośrednio”.

Rosyjski deputowany opublikował we wtorek w mediach społecznościowych obszerny wpis. Odniósł się w nim do ćwiczeń rezerwistów, jakie prowadzi Polska. „Polacy przygotowują się do wojny, mówiliśmy o tym, jest to bardzo oczywiste” – napisał. Stwierdził, że w Polsce do wojska mają trafiać rzekomo rezerwiści w wieku od 15 lat. „Praktycznie biorą dzieci i są gotowi w przyszłości wystawiać ich z bronią” – dodał.

„Pewnie staje się to oczywiste dla Amerykanów i ich sojuszników, że ukraińska armia się wyczerpuje, a zasoby mobilizacyjne, które Ukraina miała, już się kończą. Przez długi czas prawdopodobnie nie będą już w stanie się bronić, a także prowadzić walk. W ramach wojny hybrydowej polskie jednostki pod pozorem najemników wkraczają na terytorium Ukrainy, to wcale nie jest sekretem” – napisał.

Jego zdaniem utworzenie zgrupowań na Białorusi jest „adekwatną odpowiedzią na ruch, który ma miejsce w Polsce”. Wyraził opinię, że „Polska jest uzbrojona po zęby przez Amerykanów”.

„Myślę, że prędzej czy później spotkamy się z Polakami bezpośrednio, nie w systemie hybrydowym, bezpośrednio, ponieważ ambicje, które dziś widzimy w Polsce, gdzie przywódcy popychają swój kraj w przepaść, na wielką wojnę” – stwierdził rosyjski deputowany.

„Musimy zrozumieć, że jeśli kraje NATO będą stopniowo wciągane w ten konflikt, będzie tam nie tylko Polska, ale także Słowacy, Czesi, Niemcy, Francuzi” – dodał.

Jak informowaliśmy, we wrześniu Andriej Gurulow zagroził Polsce użyciem broni jądrowej. Zamieścił w serwisie Telegram wpis, w którym stwierdził, że Rosjanie nie powinni używać broni jądrowej na Ukrainie, „bo sobie tam poradzą”, lecz powinni to zrobić w Polsce.

