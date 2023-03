Rosja: Ukraina użyła rakiety balistycznej Grom-2

Według Eurostatu od ostatniego kwartału 2021 roku do stycznia 2022 roku import ropy z Rosji wahał się od 39,657 mln baryłek do 49,698 mln baryłek, co stanowiło od 24 proc. do 31 proc. całkowitego importu. Stany Zjednoczone były natomiast drugim co do wielkości dostawcą ropy naftowej do państw członkowskich Unii Europejskiej, dostarczając od 19,115 mln do 20,751 mln baryłek. Stanowiło to od 10 proc. do 13 proc. całkowitego importu ropy naftowej.