Rekordowa inflacja w Czechach

Wzrost inflacji w Czechach przekroczył oczekiwania ekonomistów, w maju wyniósł 16 procent. Zdaniem analityków, może to sugerować kolejną podwyżkę stóp procentowych w tym kraju, a także wzrost inflacji w naszym kraju.

Jak podał w piątek portal „Business Insider”, powołując się na Czeski Urząd Statystyczny, w maju wskaźnik inflacji konsumenckiej (CPI) w Czechach wyniósł 16 proc. To wyraźnie więcej, niż zakładali ekonomiści, którzy średnio szacowali, że będzie to około 15,4 proc.

Ponadto, inflacja w Czechach wyraźnie przyspieszyła. Miesiąc wcześniej, w kwietniu, wyniosła 14,2 proc. Dodajmy, że majowa prognoza Czeskiego Banku Centralnego zakładała, że szczyt inflacyjny wyniesie 15 proc. Ostatni odczyt inflacji pokazuje, że prognozy te są już nieaktualne.

Uporczywa i wciąż przyspieszająca inflacja, a także brak prognoz sugerujących jej istotne wyhamowanie oznaczają, że bank centralny Republiki Czeskiej może zostać zmuszony do kolejnej podwyżki stóp procentowych. Na początku maja stopa referencyjna poszła w górę o 0,75 pkt proc., czyli mocniej niż prognozowali ekonomiści, do 5,75 proc. To najwięcej od 23 lat.

Według „Business Insider”, sytuacja w Czechach może sugerować, że inflacja za czerwiec w Polsce też wyraźnie wzrośnie. Ekonomiści Banku Pekao zaznaczają, że inflacja u Czechów przyspieszyła „głównie za sprawą drugiej z rzędu silnej zwyżki cen żywności (+3,4 proc. miesiąc do miesiąca)”. Ponadto, przyspieszyła tam inflacja bazowa.

W piątek podano też dane o inflacji w Rumunii. Wskaźnik CPI w maju wyniósł 14,5 proc. To co prawda nieco niżej, niż oczekiwano (14,6 proc.), ale inflacja w Rumunii wyraźnie przyśpieszyła w porównaniu z kwietniem (13,8 proc.). To najwyższe poziomy od 18 lat.

Jak pisaliśmy, Rada Polityki Pieniężnej na czerwcowym posiedzeniu podjęła decyzję o podwyższeniu stóp procentowych o 0,75 pkt procentowego, do poziomu 6 proc. Podwyżka nie jest zaskoczeniem, ponieważ inflacja bije kolejne rekordy. W maju wyniosła 13,9 proc. rok do roku. Była to dziewiątą z rzędu podwyżka stóp. Ostatnio RPP podniosła stopy procentowe w maju.

