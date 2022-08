Zełenski zasugerował możliwość legalizacji na Ukrainie związków partnerskich

"Rzeczpospolita" podała w niedzielę na swojej stronie internetowej, że dotarła do informacji, które znajdą się w raporcie opracowywanym na zlecenie resortu aktywów państwowych, dotyczącym programu odbudowy ukraińskiej gospodarki ze zniszczeń wojennych. Raport ma być częścią polskiej oferty, którą wicepremier Jacek Sasin ma zawieźć do Kijowa. Ukończenie dokumentu jest planowane do połowy sierpnia.

Według gazety do udziału w programie odbudowy ukraińskiej gospodarki zgłosiło się ponad 500 polskich firm - nie tylko państwowych, ale także prywatnych. W raporcie mają znaleźć się propozycje, w czym Polska mogłaby pomóc Ukrainie. Miałoby to być zaoferowanie dostępu do kapitału, przekazanie doświadczeń w rozwoju kraju według zasad unijnych, zaoferowanie kontaktów biznesowych oraz sieci dystrybucji. "Polska chce być pomostem między podnoszącą się z powojennej ruiny Ukrainą a resztą Europy." - czytamy w "Rzeczpospolitej".